另一半睡不好可能影響自身飲食習慣 研究追蹤204對伴侶揭開關聯

睡眠不足可能讓人難以維持健康飲食，而若有這個問題的是枕邊人，另一半也可能受到影響。一項針對204對同居伴侶、為期3個月的研究發現，睡眠品質較差的人，通常也較少努力維持健康飲食，對自己能否做到這件事也較沒信心，而即使本身睡眠狀況良好，如果另一半的睡眠品質較差，仍可能降低維持健康飲食的努力程度和信心，顯示共同生活的伴侶之間，睡眠與飲食行為可能存在關聯。

睡不好更難維持健康飲食 另一半也可能受到影響 《紐約郵報》(New York Post)報道，加拿大多所大學組成的研究團隊，找來204對共同生活的伴侶進行3個月追蹤，參與者須透過問卷回報睡眠及飲食狀況，並以日記記錄自己為維持健康飲食付出的努力，這些伴侶中至少有一人屬於過重或肥胖，且正嘗試改善飲食或增加身體活動，所有參與者中更有近96%表示正在改變飲食習慣。 研究結果發現，自認睡眠品質較差的人，不僅較少努力維持健康飲食，對自己能否持續健康飲食也較缺乏信心，另值得注意的是，這個情況似乎不只發生在睡眠品質較差的人身上，通訊作者尚菲利普古安(Jean-Philippe Gouin)表示，當另一半睡眠不足時，即使自己睡眠狀況良好，也可能對維持健康飲食較缺乏信心，投入的努力也會較少。

為何另一半睡不好也有影響？共同生活讓彼此習慣逐漸交織 研究團隊認為，伴侶共同生活後，作息及飲食模式往往不再只是個人的事情，人們原本就較可能選擇生活習慣相近的伴侶，例如同樣喜歡下廚、運動，或偏好早睡早起而非熬夜，當開始共同生活後，雙方的日常作息及生活習慣更可能逐漸互相影響。 以睡眠而言，如果其中一人有打鼾等不利於睡眠的習慣，共睡一張床時就可能影響另一人的睡眠；飲食方面則是兩人共同生活時，家中準備及存放哪些食物，也會影響彼此能接觸到的食物。研究也發現，即使本身睡得不錯，仍可能因伴侶的飲食習慣，而接觸到薯片、餅乾、糖果等高熱量的超加工食品。

受試後飲食品質略改善 但無法證明睡不好直接導致吃不好 不過，研究團隊也提醒，這項研究只能顯示睡眠與飲食行為之間存在關聯，不能直接證明伴侶睡眠品質較差，就一定會直接造成另一半飲食習慣變差。3個月研究期間，參與者的睡眠品質並沒有明顯變化，整體飲食品質則有小幅改善，其中女性的飲食較為健康，也更積極嘗試維持健康飲食。 此外，這項研究的睡眠及飲食狀況主要由參與者自行回報，可能與實際情況存在落差，因此研究團隊認為，未來仍需利用客觀方式進一步測量睡眠及飲食狀況，釐清兩者之間的關係。

想把健康飲食維持下去 伴侶共同生活環境也值得關注 研究團隊認為，這項結果也顯示，改善飲食習慣時不能只從單一個人著手，伴侶及共同生活環境帶來的影響也值得納入考量，未來可進一步研究，改善其中一人的睡眠後，是否也有助於雙方維持健康飲食。古安也說，如果希望生活習慣的改變能夠維持下去，伴侶雙方需一起調整飲食及家庭環境，讓彼此更易長期做好健康習慣。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】