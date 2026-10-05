膽固醇過高｜專家教飲食避兩類食物 維持膽固醇正常值 減心血管病風險

膽固醇主要由肝臟製造，是一種身體不可或缺的脂肪物質，部分來自飲食，負責協助建造細胞壁、製造荷爾蒙與維生素D。不過當壞膽固醇過高時，可能會增加患上心血管疾病的風險。台灣前護理師譚敦慈日前在一個電視節目中提到，少食兩類食物，就可維持膽固醇指數！
膽固醇過高｜避兩類食物
當我們攝取過多反式脂肪與飽和脂肪，可能使壞膽固醇(低密度膽固醇)升高。譚敦慈指出，因此飲食上應留意反式脂肪與飽和脂肪的攝取，多見於植物酥油、人造牛油等；而飽和脂肪包含肥油、豬油、牛油、椰子油、鳳梨酥、蛋黃酥、蔥包、酥皮湯等。
她分享自己維持膽固醇達標的方法，包括：
控制體重
不吃加工食品
多攝取膳食纖維
以白肉取代紅肉
少食高脂、醃製、油炸食物
膽固醇過高｜或受其他因素影響
譚敦慈提到，雖然自己一直由飲食中嚴格控制膽固醇，但曾有一次發現數值稍微超標，後發現竟是與甲狀腺功能低下有關。她提醒，膽固醇數值可能受到其他身體狀況影響，若檢查發現異常，仍應進一步找出原因。
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