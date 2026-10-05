及早預防 推遲近視發生

近視由過往只矯正屈光不正問題，發展至控制近視加深速度；而現時更可在近視發生前做好預防。若可將近視延遲一年，效果等同接受2至3年近視控制。香港執業眼科視光師協會建議兒童由3歲起定期接受全面眼睛檢查，並促請政府制訂兒童近視管理政策。 香港執業眼科視光師協會會長、香港兒童眼睛健康政策建議工作小組主席葉笑麗指，現時6至8歲兒童中有四成患有近視，影響學習能力，限制日後職業選擇，「視力矯正更可成為弱勢兒童的經濟負擔，同時，由於視網膜脫落、黃斑病變風險上升，也會增加政府醫療體系的財政壓力。」

遠視儲備與近視風險有關 亞洲兒童平均每年近視加深100度，研究指出，若可將近視延遲1年發生，近視加深少約75度，等同接受了2至3年的近視控制。香港執業眼科視光師協會香港兒童眼睛健康政策建議工作小組副主席李一婷博士認為，預防比控制更重要，「預防近視須從遠視儲備入手。遠視儲備為幼年存在的遠視，可視為抵禦近視的屏障。」出生時眼球的眼軸較短，約16至17毫米，等同200至300度遠視，隨發育成長，眼軸逐漸變長，由遠視漸漸變為正常視力，而正常遠視儲備為6歲的75度或以上，遞減至11歲的0度，即正常視力。內地有研究指，遠視儲備不足的兒童，62%會於2年內出現近視。

近視預防認知不足 香港執業眼科視光師協會早前到本港8間小學為逾3,500名小學生作視力篩查，發現學童近視比率隨年齡增加，由6歲的24%上升至12歲的64%，同時有67%的6歲兒童遠視儲備不足。現時全港有48,600名6歲兒童，香港執業眼科視光師協會香港兒童眼睛健康政策建議工作小組副主席譚秉鈿以調查數據配合內地研究結果推算，2年後8歲兒童近視比率達66%，共32,076人；比是次調查的8歲童近視比率43%上升超過一半。 協會向視光師作意見調查，發現家長們大多在兒童入讀小學，視力出現問題才首次做視力檢查；同時有25%未戴眼鏡學童力檢測不合格，反映不少孩子未能自覺視力問題。家長誤以為看得清便可，忽視了預防近視的迫切性，而採取預防措施的接受度亦低，肯佩戴預防近視鏡片的只有22%。

籲政府制訂近視管理政策 一般來說，兒童接觸兒科醫生會比視光師或眼科醫生早，兒科專科醫生張傑認為，醫生在跟進兒童發育進度、疫苗接種的同時，要留意其健康狀況，包括糖尿病和近視風險等，須及早介入，並講解防控方法。 葉笑麗建議家長由孩子3歲起建立定期全面眼睛檢查及跟進計劃，日常做好預防近視措施，包括增加戶外活動時間、改善閱讀及使用電子屏幕距離和姿勢，若驗眼發現遠視儲備不足，可考慮採用眼藥水或預防近視鏡片作預防；已有近視者則視乎加深速度選擇近視控制措施。「建議政府制訂及推行兒童近視管理政策，學前普查及評估應包括屈光度數及眼軸長度，更準確預測近視；並設立支援機制，助低收入家庭兒童可得到近視防控服務。」