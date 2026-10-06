戒糖失敗｜極端戒糖5大壞處 或導致疲累、易暈更影響腦部運作 識揀好糖才是重點

近年不少人認為糖分過多會導致健康問題，因此不少人也紛紛加入少糖甚至走糖的行列，不過雖然過多糖分會導致三高或心血管等疾病，但完全不食糖亦可能帶來一些潛在的壞處或不適應現象。

戒糖失敗｜適當糖分對身體有益 台灣兒科專科醫生林黑潮指出，戒糖可減少熱量攝取、穩定血糖，減少飢餓感等，但適當的糖分其實是維持身體日常運作的重要元素，如果完全戒糖可能帶來一些潛在的壞處或不適應現象，特別是在剛開始戒糖或極端戒糖的情況下。 戒糖壞處一：能量不足容易疲累 糖是身體快速獲取能量的來源，突然停止攝取糖分可能讓身體無法迅速適應，導致短期內感到疲憊或乏力。醫生建議可透過攝取健康的碳水化合物(如全穀類或水果)來替代糖分，提供穩定的能量來源。

戒糖壞處二：缺乏天然糖分中的 營養素 一些天然糖來源如水果、蜜糖等含有維生素、礦物質和抗氧化劑，如完全戒清，可能會令身體錯過這些營養，建議可避免極端戒糖，選擇攝取健康的天然糖分，如水果中的果糖。

戒糖壞處三：過度依賴其他替代品 許多人戒糖後可能轉向過度攝取人工甜味劑或其他高脂、高鹽的食品，這可能對健康帶來新的隱患。建議可選擇健康的天然甜味替代品如枇杷、椰棗或紅菜頭。 戒糖壞處四：對特定人群藏 潛在風險 運動員或血糖過低者都需要大量補充糖分，運動員缺乏糖分可能會影響表現，而血糖過低者：完全戒糖可能導致血糖過低的症狀，例如頭暈、手抖或注意力不集中。 戒糖壞處五：影響腦部運作 腦部需要葡萄糖作為能量來源，戒糖初期可能會影響注意力、記憶力或學習能力。學生們或需要腦時，建議選擇含健康碳水化合物的食品，如燕麥、糙米等，確保腦部能獲得穩定的能量。