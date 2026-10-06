大汗原因｜唔熱但郁下就出汗？或屬異常出汗 中醫分析5大異常出汗原因

出汗是正常的生理現象，但如氣溫不高或稍作活動就大量出汗，甚至夜間盜汗等情況，就屬於異常出汗，或代表身體出現問題。台灣中醫師周宗翰指，異常出汗可由5大原因導致，向中醫求診、改變日常生活習慣，都可減少此症。
中醫認爲，汗液是體內陽氣蒸化陰液而成，一般當天氣炎熱、穿衣過厚、情緒激動或喝熱湯等情況下，出汗量增加屬正常；但如大量出汗導致疲倦、口乾及胸悶，則需進行調理。
大汗原因｜自汗：氣虛自汗
日間汗出不止，中醫稱為自汗，多因氣虛體質、勞累或天候悶熱導致。患者一般容易面色蒼白、精神不濟、稍一活動即滿身是汗。
調理：補中益氣湯、玉屏風散
大汗原因｜營衛不和：調節失衡
這是由於外間溫度變化時，身體無法適應，導航怕熱又怕凍，易有虛汗，是營衛不和的表現。
調理：桂枝湯調和營衛
大汗原因｜濕氣太重：額頭易冒汗
濕氣過重會導致汗液不易排出，尤其是額頭位置易出汗。
調理：多吃薏米、冬瓜等利濕食材，避免油膩食物，保持清淡飲食
大汗原因｜火氣太大：體熱多汗
此證人士長期食辛辣油炸食物，導致體內火氣過旺，口乾口渴且多汗。
調理：白虎湯可清熱瀉火，適當飲西瓜汁亦可降火生津
大汗原因｜陰虛盜汗：更年期多汗
睡覺時汗出，醒來則汗止，屬「盜汗」，常見於更年期女性，此為陰虛火旺。
調理：滋陰降火，平日可服六味地黃丸，平時可飲花草茶調養
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