大汗原因｜唔熱但郁下就出汗？或屬異常出汗 中醫分析5大異常出汗原因

出汗是正常的生理現象，但如氣溫不高或稍作活動就大量出汗，甚至夜間盜汗等情況，就屬於異常出汗，或代表身體出現問題。台灣中醫師周宗翰指，異常出汗可由5大原因導致，向中醫求診、改變日常生活習慣，都可減少此症。

中醫認爲，汗液是體內陽氣蒸化陰液而成，一般當天氣炎熱、穿衣過厚、情緒激動或喝熱湯等情況下，出汗量增加屬正常；但如大量出汗導致疲倦、口乾及胸悶，則需進行調理。

大汗原因｜ 自汗：氣虛自汗

日間汗出不止，中醫稱為自汗，多因氣虛體質、勞累或天候悶熱導致。患者一般容易面色蒼白、精神不濟、稍一活動即滿身是汗。

調理：補中益氣湯、玉屏風散

大汗原因｜ 營衛不和：調節失衡

這是由於外間溫度變化時，身體無法適應，導航怕熱又怕凍，易有虛汗，是營衛不和的表現。