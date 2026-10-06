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健康
出版：2026-Oct-06 07:00
更新：2026-Oct-06 07:00

旅行完就狂咳 因飛機冷氣太凍？醫生揭4大症狀勿只當普通感冒

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Nose 47

旅行完就狂咳 因飛機冷氣太凍？醫生揭4大症狀勿只當普通感冒

旅行後生病可能不只是普通感冒！有醫生指出，很多人在出遊後就會生病，出現乾咳等疑似感冒症狀。有些人會歸咎於飛機冷氣太冷，而導致生病。醫生拆解原因，並指出有若有4大症狀就可能不只是普通感冒。

旅行完就狂咳 因飛機冷氣太凍

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，近日在診所中很多患者外遊韓國、日本、越南、泰國、印尼、馬來西亞等地後就一直出現咳嗽。曾到訪越南、印尼等地，由於這些地方曾出現禽流感人類病例，若到訪活禽市場、農場，或接觸雞鴨、病死禽鳥，務必主動說明。另外，若曾長時間在封閉空間密切接觸咳嗽患者，亦需通知醫生考慮結核病。

4大症狀勿只當普通感冒

另外，如果旅行回來後出現高燒、肺炎，在合適暴露史下亦需考慮退伍軍人肺炎(Legionella)。他提醒，切勿自行亂服抗生素，也不要以為咳久了自然會好。其實咳嗽持續長度、怎樣咳，也透露不少線索：

1. 咳嗽持續長度：

  • 咳嗽少於3周：最常見為流感、COVID-19、其他病毒感染或急性支氣管炎。

  • 咳嗽超過3周未癒：應求醫，可能需要胸部X光，並按旅遊國家及接觸史評估結核或其他疾病。美國疾病管制與預防中心亦建議，咳嗽持續超過3周應就醫評估。

2. 咳嗽情況：

  • 乾咳、喉嚨癢(遇冷風便狂咳)：可能是病毒感染後咳嗽或氣道過度敏感。

  • 狂咳(甚至嘔吐，晚上特別嚴重)：需留意百日咳。

  • 發燒、濃痰、胸痛、氣促：需要排除肺炎。

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6大症狀及時求醫

黃醫生強調，一旦出現以下症狀，就應盡快就醫：

  • 呼吸困難

  • 持續胸痛

  • 血氧下降

  • 咳血

  • 病情明明快好轉卻突然再度高燒

  • 咳嗽加劇

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