旅行完就狂咳 因飛機冷氣太凍？醫生揭4大症狀勿只當普通感冒

旅行後生病可能不只是普通感冒！有醫生指出，很多人在出遊後就會生病，出現乾咳等疑似感冒症狀。有些人會歸咎於飛機冷氣太冷，而導致生病。醫生拆解原因，並指出有若有4大症狀就可能不只是普通感冒。

旅行完就狂咳 因飛機冷氣太凍

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，近日在診所中很多患者外遊韓國、日本、越南、泰國、印尼、馬來西亞等地後就一直出現咳嗽。曾到訪越南、印尼等地，由於這些地方曾出現禽流感人類病例，若到訪活禽市場、農場，或接觸雞鴨、病死禽鳥，務必主動說明。另外，若曾長時間在封閉空間密切接觸咳嗽患者，亦需通知醫生考慮結核病。

4大症狀勿只當普通感冒

另外，如果旅行回來後出現高燒、肺炎，在合適暴露史下亦需考慮退伍軍人肺炎(Legionella)。他提醒，切勿自行亂服抗生素，也不要以為咳久了自然會好。其實咳嗽持續長度、怎樣咳，也透露不少線索：