免疫力｜常感冒≠免疫力差！亂補充免疫力恐致腎衰竭 醫生揭4大自測指標強弱

免疫力不一定愈強愈好！有醫生指出，大家一直認為免疫力是人體抵抗外來病原體(如病毒、細菌)和清除體內異常細胞的能力，所以感冒的次數就等於免疫力強弱的指標。當發現自己經常感冒，就會吃補充品以提升免疫力。而事實上，免疫力太強也不是對身體有利，若過分免疫系統過度亢進或失衡時，有可能引發免疫性腎炎，嚴重時確實會導致慢性腎衰竭。醫生指出，有4大指標有助自測免疫力。
免疫力｜常感冒≠免疫力差！
腎臟科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，用感冒次數來判斷免疫力，其實是一個流傳已久的迷思。許多人以為終年不感冒代表免疫力超強，經常感冒則代表免疫力弱，但事實上，感冒次數無法與免疫力好壞直接劃上等號。感冒次數多是與曝露風險有關。如果是上班族、醫護，或家中有就讀幼稚園的小孩，接觸病毒的機會自然大增，感冒次數可能比常人為多。
他強調，決定免疫力好壞的關鍵是在於「感染後的恢復速度」與「症狀的嚴重程度」。一個免疫力健康與免疫力低下的人遇到病毒時的反應是：
健康的免疫反應：免疫系統迅速出兵。可能會發燒、喉嚨痛三至五天，隨後免疫系統成功戰勝病毒，身體完全恢復。
低下的免疫反應：免疫系統反應遲鈍。一場普通感冒可以拖到一個月仍未痊癒，甚至輕易併發嚴重肺炎、中耳炎或鼻竇炎，這才是免疫力拉警報的訊號。
洪醫生提醒，免疫力不是愈高愈好，平衡才是關鍵。如果免疫力細胞過度亢進，甚至敵我不分時，就會轉向攻擊自己的器官。在腎臟科最常見的，就是免疫複合體沉積在腎絲球，引發各種免疫性腎炎(如IgA腎病變、狼瘡性腎炎等)。這種「免疫力失衡」引起的自體免疫疾病，往往比普通感冒更具殺傷力，甚至會導致慢性腎衰竭。
免疫力｜評估免疫力的四大真正指標
想知道自己的免疫力是否維持在最佳平衡狀態，他建議觀察以下4個更精準的身體訊號：
傷口癒合速度：身上若有小傷口、嘴破，是否常常拖了兩、三周都無法癒合？
莫名的小感染：是否頻繁出現唇疱疹、帶狀疱疹，或女性反覆發生泌尿道感染？
常態性疲勞：在睡眠充足的情況下，是否依然天天覺得精神不濟、深度疲憊？
腸胃頻繁鬧脾氣：人體七成免疫細胞在腸道。如果經常無預警腹瀉、脹氣或便秘，代表腸道菌叢失衡，免疫力也容易跟着亮紅燈。
洪醫生表示，最好的方法是透過均衡飲食、規律運動、充足睡眠，將免疫力維持在「不亢進、不低下」的動態平衡，而不是盲目補充保健品增強免疫力。