免疫力｜常感冒≠免疫力差！亂補充免疫力恐致腎衰竭 醫生揭4大自測指標強弱

免疫力不一定愈強愈好！有醫生指出，大家一直認為免疫力是人體抵抗外來病原體(如病毒、細菌)和清除體內異常細胞的能力，所以感冒的次數就等於免疫力強弱的指標。當發現自己經常感冒，就會吃補充品以提升免疫力。而事實上，免疫力太強也不是對身體有利，若過分免疫系統過度亢進或失衡時，有可能引發免疫性腎炎，嚴重時確實會導致慢性腎衰竭。醫生指出，有4大指標有助自測免疫力。

免疫力｜常感冒≠免疫力差！

腎臟科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，用感冒次數來判斷免疫力，其實是一個流傳已久的迷思。許多人以為終年不感冒代表免疫力超強，經常感冒則代表免疫力弱，但事實上，感冒次數無法與免疫力好壞直接劃上等號。感冒次數多是與曝露風險有關。如果是上班族、醫護，或家中有就讀幼稚園的小孩，接觸病毒的機會自然大增，感冒次數可能比常人為多。

他強調，決定免疫力好壞的關鍵是在於「感染後的恢復速度」與「症狀的嚴重程度」。一個免疫力健康與免疫力低下的人遇到病毒時的反應是：