口水藏線索 美研究揭皮質醇 可能是認知減退關鍵

隨著年紀漸長，認知功能也逐漸減退，除了衰老外，也可能與一種荷爾蒙水分有關。美國研究發現，口水中有較高的皮質醇水平，以及日間皮質醇節律波幅較低的人，步入晚年後出現認知能力下降的風險會增加。

明顯皮質醇節律減風險

該項刊載在《JAMA Network Open》的研究，共追蹤3,895名平均年齡76.7歲的受試者，最長追蹤時間達11年，涵蓋不同的族群。為了確認參加者的荷爾蒙變化，團隊分別在早上、下午及晚上採集參加者的口水樣本，以測量皮質醇水平。

結果顯示，一日之間皮質醇變化較明顯的人，認知能力下降較慢；而整體皮質醇水平最高的人，認知能力則下降得較快。反映保有較明顯的日間皮質醇節律，可能有助減慢的認知能力下降。