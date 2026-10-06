口水藏線索 美研究揭皮質醇 可能是認知減退關鍵

隨著年紀漸長，認知功能也逐漸減退，除了衰老外，也可能與一種荷爾蒙水分有關。美國研究發現，口水中有較高的皮質醇水平，以及日間皮質醇節律波幅較低的人，步入晚年後出現認知能力下降的風險會增加。
明顯皮質醇節律減風險
該項刊載在《JAMA Network Open》的研究，共追蹤3,895名平均年齡76.7歲的受試者，最長追蹤時間達11年，涵蓋不同的族群。為了確認參加者的荷爾蒙變化，團隊分別在早上、下午及晚上採集參加者的口水樣本，以測量皮質醇水平。
結果顯示，一日之間皮質醇變化較明顯的人，認知能力下降較慢；而整體皮質醇水平最高的人，認知能力則下降得較快。反映保有較明顯的日間皮質醇節律，可能有助減慢的認知能力下降。
有助辨識高風險人士
研究人員指出，日間皮質醇節律變較平坦或整體皮質醇水平長期偏高，都與較快的認知能力下降有關，惟目前未能將這種生物標記作為預測罹患阿茲海默症的指標，但稱未來或能藉此辨識認知能力下降風險較高的人，從而及早介入和干預。
人體釋放皮質醇是對壓力所產生的反應，而這種荷爾蒙能穿過血腦屏障，並與負責認知功能區域中的受體結合，故一直被懷疑慢性壓力會對大腦功能造成損害。
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