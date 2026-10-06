睡覺聽「粉紅噪音」可以幫大腦清垃圾？研究揭關鍵 但不用心急照做

不少人睡覺時習慣播放自然界的白噪音，希望幫助入睡。美國麻省理工學院(MIT)近期一項研究發現，若在受試者深度睡眠時播放僅50毫秒的「粉紅噪音」，不只可增強此時大腦出現的「慢波」活動，也能促進腦脊髓液流動，而腦脊髓液與大腦清除代謝廢物的過程有關。不過，該研究目前僅納入14名健康成人，且聲音刺激須配合特定腦波出現的時機，並非單純整晚播放粉紅噪音就能達到相同效果。

大腦睡覺時也在打掃 腦脊髓液協助帶走代謝廢物 《紐約郵報》(New York Post)引述麻省理工學院新聞(MIT News)的報道提到，人體在白天活動時，大腦會產生乳酸、老化蛋白質等代謝廢物，而大腦也會在睡眠期間清除這些廢物。當人進入較深層的非快速動眼期(non-REM)睡眠時，大腦會出現緩慢的腦波，也就是所謂的「慢波」，與此同時，腦脊髓液也會在腦內產生流動，可協助將白天累積的代謝廢物帶走，而若廢物長期堆積，可能引發發炎反應，進而干擾腦細胞之間的訊息傳遞，並與神經退化方面的疾病有關。

也因如此，麻省理工學院研究團隊想了解「如果利用聲音加強人在深度睡眠時原本就會出現的慢波，能不能連帶增強腦脊髓液的流動」，研究團隊找來14名健康的受試者，在他們睡眠期間監測腦部活動，並在慢波到達高峰時，播放一次僅50毫秒的粉紅噪音，所謂「粉紅噪音」與白噪音相似，兩者都包含人耳可聽見的各種聲音頻率，但粉紅噪音的低頻聲音較強、高頻聲音較弱，聽起來較接近持續的雨聲或遠處瀑布聲。

能否真正幫助大腦清除廢物？研究團隊盼進一步驗證 由於大腦內部分老化蛋白質等代謝廢物的堆積，與失智症等神經退化疾病有關，因此研究團隊希望，未來能進一步了解透過睡眠期間的聲音刺激增加腦脊髓液流動，是否有機會提升大腦清除代謝廢物的能力，並探索這項生理機制與阿茲海默症及其他類型失智症之間的潛在關聯，而該研究目前僅納入14名健康成人，且聲音刺激須配合特定腦波出現的時機，並非單純整晚播放粉紅噪音就能達到相同效果。