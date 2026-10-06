醫sick醫識｜過半港人有胃癌風險因素 不用公筷病從口入

資深藝人雷宇揚今年9月因胃癌復發於廣州病逝，終年62歲。他早年曾罹患癌症，經治療後一度好轉，惟數年前病情復發，最終不敵病魔。胃癌是本港第六大致命癌症，每年奪去六百多人的生命。臨床腫瘤科專科醫生林嘉安指出，「胃癌早期可能完全沒有症狀，容易被忽略。若出現持續上腹不適、吞嚥困難等徵狀，應及早接受胃鏡檢查。」 禍從口入 胃癌成因眾多，最易理解的是「禍從口入」。林嘉安指出，吸煙、飲酒、高鹽分或加工食物均會增加胃癌風險。此外，世界衛生組織已將幽門螺旋菌列為一級致癌物。「這種細菌透過糞口途徑傳染，感染後會慢慢引發癌症。本港有過半人口帶有這種細菌，不少帶菌者沒有病徵。港人用餐習慣若不用公筷、互相夾菜，或老人家將食物嚼碎後餵給小孩，均有機會傳播幽門螺旋菌。」其他與飲食無關的風險因素包括年齡、家族遺傳、長期胃炎，以及小時候曾接受胃部放射治療。

呼氣測試可檢測 林嘉安表示，幽門螺旋菌檢測可分為非入侵性及入侵性。非入侵性最常見的是碳-14呼氣測試，也可透過抽血檢查抗體；入侵性即為內視鏡檢查，抽取組織在顯微鏡下觀察。他強調，任何情況下若得知感染幽門螺旋菌，均建議接受治療，方法簡單，通常服用抗生素及質子泵抑制劑，「初次清除成功率接近九成，復發率也相對較低。」他指，愈早發現愈早清除愈好，應在細菌引發胃黏膜慢性發炎或啟動致癌機制前將其清除。

早期症狀像胃炎 早期胃癌確實比較隱蔽，可以毫無症狀；即使有症狀，也很容易與其他常見疾病混淆，例如反胃或上腹疼痛，許多壓力大的都市人患胃潰瘍或普通胃炎時也會有這些症狀，因此容易被忽略。林嘉安指出，「當出現嚴重問題，例如出血導致貧血、大便變黑，甚至消瘦、嘔吐時，通常已經是較後期。」他建議，若上腹疼痛、吞嚥困難情況持續超過數星期，甚或惡化，即值得接受胃鏡檢查。 早期治癒率逾九成 對於胃癌康復後的復發率，林嘉安表示，極早期胃癌僅局限於黏膜層(第一期)，治癒機會超過九成，復發機率低於10%。但若到了第三期，腫瘤較大但尚未擴散，若僅接受手術，復發機率可能超過一半，甚至高達七至八成。至於末期或已擴散的患者，治療目標已難以達到根治，須控病與癌共存。

定期運動防復發 林嘉安強調，不論是否曾患癌，保持良好的生活習慣都能降低癌症發生或復發的風險。他建議飲食健康、戒煙戒酒，並盡量避免加工及醃製食物。「許多研究顯示，包括乳癌在內的癌症患者，康復後定期運動並維持良好體重，確實能降低癌症復發的風險。」