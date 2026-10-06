躁鬱症患者分享自身經歷 醫生籲留意持續情緒及行為轉變 冀做好公眾教育減社會標籤

精神科專科醫生黎智麟

躁鬱症屬較嚴重的情緒疾病，患者會躁狂及抑鬱兩種極端情緒，不過躁鬱症並非單純「情緒時高時低」，可出現躁狂、輕躁狂或抑鬱等不同時期，當中睡眠需要減少、精力增加、思維活躍等變化，表面上甚至可能令人覺得狀態良好，因而被忽略。適逢世界精神健康日前夕，「一世腦朋友 正視躁鬱症」於中環街市舉行公眾教育活動，透過精神科醫生及親歷者分享，讓市民從醫學與真實經歷兩方面認識躁鬱症，減少誤解及標籤。

躁鬱症｜開心或有活力=冇問題？ 精神科專科醫生黎智麟指，躁期不只是發脾氣或煩躁，患者也可能情緒異常高漲、過度自信，甚至認為自己特別有能力，未必覺得需要求助。患者不但會出現失眠的睡眠變化，亦會覺得自己不用休息，部分患者即使只睡一兩小時，仍自覺精力充沛。更有患者在躁期深信投資一定有回報，投入大量金錢，反映判斷力、風險意識及消費決定已受到影響。 輕躁期的表現則較躁期輕微，但同樣不能以一個人看起來開心或有活力，就認為沒有問題。重要的是留意變化是否持續、是否與平日狀態明顯不同，以及有否影響工作、學業、人際關係或日常生活。黎智麟強調，躁鬱症並不一定先出現躁期，部分人會先有抑鬱表現。醫生需結合病史、家族史等線索作評估，不能只看當下情緒。

躁鬱症｜用藥應由醫生按情況而定 藥物是躁鬱症的重要治療基石。而是否適合調整或停藥，須按發病時的症狀、嚴重程度及過往發作情況評估；若服藥後感到疲倦或出現其他不適，可與醫生商討調整，而非只在繼續服藥與停藥之間二選一。 對暫時不願求助的人，黎智麟建議親友從具體困擾入手，例如睡眠不佳、工作或人際關係受影響，陪伴對方找社工或醫生傾談；若出現可能傷害自己或他人的即時危險，則應到急症室處理。

朋輩情緒支援社企Shelter創辦人及註冊護士細C

躁鬱症｜過來人曾希望獲主動關心 註冊護士、朋輩情緒支援社企 Shelter 創辦人細C是躁鬱症患者，指自己中學階段已察覺情緒與以往不同，卻難以說清楚，希望有人主動關心，最終亦未有求助。 至後來一次感冒發燒，求診時將情緒講出口，才被轉介至精神科接受治療。她很感激朋友一直聆聽，也主動了解躁鬱症，陪她見社工、一起吃飯，勉勵同路人每個人的需要不同，毋須勉強自己立即處理所有情緒。而認識躁鬱症的警號，並非為自己或他人下診斷，而是在情緒、睡眠及生活功能出現持續而明顯的轉變時，及早尋求合適的專業協助。