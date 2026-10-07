聽力差｜餐廳傾偈好吃力？不停叫人重複？醫生揭8種日常情境自測聽力是否正在退步 5大警號須正視

聽不到別人說話，不一定是對方大少聲或環境大嘈雜，可能是自己的聽力出問題。有醫生指出，有些人會開始發現自己在餐廳聊天會變得越愈來愈吃力，對話中更常常需要對方重複。醫生指出，聽力損失可分為3大類型，當中可涉及各種成因，另外，如若出現5大症狀，更有可能是突發性失聰警號，必須及時正視。如果想知道自己的聽力是否有減弱跡象，可以透過8種日常情境自測聽力是否正在退步。

因為擔心聽不清楚而開始迴避社交場合或電話

耳朵有悶塞感或壓迫感

耳朵有持續或間歇的嗡嗡聲(耳鳴)

聽不到某些高頻聲音，如鳥鳴、門鈴或手機震動

聽得到聲音，但常常聽不清楚內容，覺得對方在喃喃自語

看電視或聽音樂時，需要把音量調得比家人更大

多人對話時很難跟上，特別在餐廳等嘈雜環境

若有3項以上符合，建議安排正式聽力評估。這不代表一定有問題，但聽力損失越早確認，可採取的行動就越多。

聽力差｜聽力損失3大類型

另外，在不同類型的聽力損失，原因跟後續處理方式相差很多。聽力損失3大類型包括：

1. 傳導性聽力損失：