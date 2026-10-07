聽力差｜餐廳傾偈好吃力？不停叫人重複？醫生揭8種日常情境自測聽力是否正在退步 5大警號須正視

聽不到別人說話，不一定是對方大少聲或環境大嘈雜，可能是自己的聽力出問題。有醫生指出，有些人會開始發現自己在餐廳聊天會變得越愈來愈吃力，對話中更常常需要對方重複。醫生指出，聽力損失可分為3大類型，當中可涉及各種成因，另外，如若出現5大症狀，更有可能是突發性失聰警號，必須及時正視。如果想知道自己的聽力是否有減弱跡象，可以透過8種日常情境自測聽力是否正在退步。
聽力差｜8個日常情境 檢測聽力是否正在退步
耳鼻喉科專科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，聽力損失很少突然發生，通常是在不知不覺中慢慢退步。以下8個情境，請對照自身狀況：
常需要請對方重複，尤其在電話中
多人對話時很難跟上，特別在餐廳等嘈雜環境
看電視或聽音樂時，需要把音量調得比家人更大
聽得到聲音，但常常聽不清楚內容，覺得對方在喃喃自語
聽不到某些高頻聲音，如鳥鳴、門鈴或手機震動
耳朵有持續或間歇的嗡嗡聲(耳鳴)
耳朵有悶塞感或壓迫感
因為擔心聽不清楚而開始迴避社交場合或電話
若有3項以上符合，建議安排正式聽力評估。這不代表一定有問題，但聽力損失越早確認，可採取的行動就越多。
聽力差｜聽力損失3大類型
另外，在不同類型的聽力損失，原因跟後續處理方式相差很多。聽力損失3大類型包括：
1. 傳導性聽力損失：
問題出於外耳或中耳，聲波在抵達內耳前已被阻斷。
常見且最易解決的原因是耳垢大量堆積阻塞耳道，由醫生清除後聽力往往立刻恢復。
另一常見原因是中耳積水或中耳炎，液體積聚在耳膜後方，令耳膜無法正常振動，兒童尤其常見，有時會反覆發作。
此類聽損通常可透過治療根本解決，聽力恢復機會相對較高。患者將音量調大時，往往能聽得更清楚，這是與感音神經性聽損的重要區別之一。
2. 感音神經性聽力損失：
問題在於內耳毛細胞或聽神經本身受損。毛細胞負責將聲波轉換為神經訊號，一旦壞死，現今醫療無法使其再生。
此類聽損最大特點是高頻聲音(如女聲、鳥鳴、子音)最先受影響。
患者常描述「聽得到聲音，但聽不清楚內容」——這不是耳朵接收不到聲音，而是聲音解析度下降，即使調高音量仍聽不清楚。
老化性聽損、長期噪音暴露及突發性失聰，均屬此類。
3. 混合型聽力損失：
患者同時有傳導性及感音神經性成分。
例如長期慢性中耳炎患者，中耳結構損傷(傳導性)加上長期發炎累積的內耳損傷(感音神經性)。
治療需分別評估兩部分，有時可透過手術改善傳導性部分，再以助聽器輔助感音神經性部分。
聽力差｜突發性失聰72小時內治療是關鍵
胡醫生指出，如果出現突發性失聰，72小時內治療是關鍵 延誤恐致永久損傷。他解釋指，突發性失聰(又稱突發性耳聾)是耳鼻喉科急症之一。其醫學定義為：在72小時內，至少有3個連續頻率出現30分貝以上的聽力下降。簡單而言，即耳朵聽力在短時間內突然明顯變差。
此症成因目前尚未完全釐清，可能與內耳血液循環障礙、病毒感染或免疫反應有關。關鍵在於，內耳毛細胞一旦受損，不像皮膚可再生，也不像骨骼可癒合，其損傷屬永久性。早期積極治療(一般為口服或耳內注射類固醇)的目的，是在毛細胞尚未完全壞死前，降低發炎反應、改善血液循環，盡量保留殘存聽覺功能。研究顯示，發病後一 周內接受治療者，聽力恢復率明顯優於延遲就醫者；若超過2至4周才求醫，恢復機會顯著下降。
聽力差｜5大警號須正視
典型症狀：出現以下警訊應盡快就醫
單耳聽力突然明顯下降，對話聲音變得悶悶的，像隔着一層棉花
單耳突然出現耳鳴，尤其是此前從未試過耳鳴的人
耳朵有飽脹感或悶塞感，但無明顯疼痛或分泌物
輕微旋轉性眩暈(內耳同時負責聽覺與平衡)
早上起床後才發現聽力異常——因睡眠期間血液循環改變，靜止時較易察覺
需特別強調，突發性失聰通常只影響單側。若兩耳同時出現問題，成因可能不同，同樣需盡快評估。