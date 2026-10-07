一個人食飯原來不止影響心情 也影響血糖 研究證人類生理機能天生具備社會性

一個人原來都可以盡興？原來唔係！最近一項研究發現，孤單用餐不只影響心情，還可能實際改變身體代謝食物的方式，當人們與親密伴侶一同進食時，餐後的血糖波動幅度較小，且恢復平穩的速度也比獨自一人用餐時更快。權威期刊《科學進展》。

一起食飯血糖值更理想

據《Medical Xpress》報道，研究由以色列耶路撒冷希伯來大學研究團隊與謝巴醫療中心共同進行，透過實驗探討社交環境如何直接影響人體的新陳代謝。研究團隊共招募108名健康成年人參與，將他們分為兩組，分別是獨自用餐組及親密伴侶在旁陪伴組，並分配約102克標準化白麥麵包，及追蹤其隨後兩小時內的血糖反應。

結果發現，親密伴侶組餐後的血糖上升幅度較低，且血糖恢復至基準值的速度更快，而在同批受試者的對比中，有伴侶在旁時的血糖反應曲線下面積(AUC)約低14.55%。