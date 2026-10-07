穩住情緒｜壓力大必睇！心情差想食雪糕飲珍奶？營養師推介4種天然食物重拾好心情

壓力大就會暴飲暴食？有營養師指出，有很多人都會在心情不佳時，會更想吃一些高糖高油的食物，例如選吃薯片喝珍奶等，但其實有4種食物可能更有效穩定情緒，平衡身心。
穩住情緒｜4種天然食物穩定情緒
營養師張語希在其facebook專頁上分享指，當心情欠佳、生氣或壓力大時，很多人也特別容易想吃蛋糕、珍珠奶茶、薯片，這其實是身體發出的訊號，當壓力來臨，體內的壓力荷爾蒙(皮質醇)會上升，同時增加對高糖、高油食物的渴望。她提醒，此時若能選對食物，反而有助逐步找回身心平衡。情緒穩定可從以下飲食着手：
1. 情緒穩定
香蕉：富含鉀與維他命B6，有助神經傳導、維持情緒穩定。
牛奶：含鈣與色胺酸，有助放鬆、穩定神經。
2. 精神性維他命B群
維他命B1(糙米)：幫助神經正常運作。
維他命B3(三文魚)：參與能量代謝，亦有助血清素合成。
3. 中醫「順氣」食材
· 玫瑰花茶：理氣解鬱。
· 蓮藕：通氣健脾。
4. 抗壓堅果
杏仁、開心果、腰果：富含鎂、維他命B6與不飽和脂肪酸，有助維持神經系統正常運作、調節情緒。
營養師提醒，日常生活同樣重要，規律飲食、充足睡眠、適度運動，再配合均衡攝取各種營養素。下次生氣時，先深呼吸數次，再喝杯水，吃點真正能照顧自己的食物，也許心情真的會慢慢好起來。
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