前列腺肥大｜非老化疾病！營養師曝：3個警號或前列腺求救 無視可致屙尿唔出恐急性尿瀦留

男性隨著年齡增長就可能患上良性前列腺肥大，台灣營養師曾建銘提醒，如家中男性長輩開始出現以下3個症狀，應多加留意，如開始影響排尿甚至日常生活，建議及早求醫接受治療，否則長遠或致血尿、排尿痛、發燒或急性尿瀦留。

前列腺求救警號｜半夜起床去夜尿

夜尿即指晚間起床排尿2次或以上，前列腺肥大是造成男性夜尿症的最常見原因，由於前列腺位於膀胱出口、包裹著尿道。當男性隨著年齡增長出現前列腺肥大時，會直接擠壓尿道與膀胱頸，加上尿道受阻導致膀胱無法完全排空，令膀胱有效容量變小，提早產生尿意。

前列腺求救警號｜排尿遲疑

前列腺會在年齡增長後慢慢增大並包裹著尿道，令膀胱在排尿時需要花費更多的時間去蓄力、克服尿道的阻力，患者可能需在馬桶前等待數秒才成功排尿。