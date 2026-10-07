行5000不如快走3000步 每日30分鐘微喘養生 慳時間兼防失智

行5,000不如快走3,000步 每日30 分鐘微喘養生 慳時間兼防失智

不少人為了健康，每天戴著電子手錶記錄步數。其實，對於工作忙碌的上班一族來說，日行萬步的指標可能是一種沉重的心理壓力；而最新的研究亦顯示，與其走得多，走得快可能更能延長壽命。

死亡風險減近三成 根據在《 British Journal of Sports Medicine》發表、涵蓋超過 6.4萬佩戴電子裝置的長期年追蹤研究，發現走路的速度才是決定長壽效益的關鍵，例如每日走不到 5,000 步但維持快走，可以將全因死亡風險降低 28%。若每日快走 7,500 步以上，死亡風險能大幅降低 43%。 此外，如果每星期進行 90 至 120 分鐘阻力訓練可以帶來更大效益，力量每增加10%，失智等神經退化疾病風險下降 27%，心血管疾病風險亦可降低19%。

簡單達成運動議方法 研究人員指出，現代人工作及生活繁忙，可投放在運動的時間十分有限，今次結果就反映，毋須每日去健身室運動一兩小時，簡單如每天進行30分鐘微喘快走，例如利用上下班轉車或午膳外出買飯的時間也可以達成，然後在周末再做一些輕度重訓，幫助維持肌肉力量，便已經是科學認證有效抗老及預防腦退化的運動配方。