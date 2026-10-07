當AI係「心事顧問」？研究調查近4萬學生：使用者情緒困擾較明顯

生成式人工智能(AI)逐漸融入大眾的日常生活，其中有不少兒童及青少年甚至開始向聊天機械人(chatbot)尋求情緒支持。加拿大一項針對近4萬名小學至高中(4至12年級)學生的研究發現，超過2成曾使用生成式AI尋求情緒支持，或詢問和朋友、家人相關問題，而這群學生出現達臨床顯著程度的情緒困擾症狀的可能性，接近其他學生的2倍，不過該研究僅發現兩者存在關聯，無法證明使用AI會造成情緒困擾。

近 4 萬名學生接受調查 逾兩成曾找 AI 尋求情緒支持 綜合《紐約郵報》(New York Post)、《華盛頓郵報》(The Washington Post)報道，這項研究今年8月刊登於《JAMA Pediatrics》，研究團隊針對加拿大安大略省近4萬名4至12年級學生進行調查，了解他們使用生成式AI的情形，及是否出現情緒困擾等問題，結果顯示超過21%的學生曾透過AI尋求情緒支持，或詢問與朋友、家人相處方面的相關問題。研究人員進一步比較資料後發現，這類學生出現的情緒問題較為明顯，出現達臨床顯著程度情緒困擾症狀的可能性，也接近其他學生的2倍。

女學生等族群關聯更明顯 孤獨感並非唯一因素 研究也發現，使用生成式AI尋求情緒支持與本身情緒問題之間的關聯，在女學生、性別多元學生，及黑人、原住民與其他少數族裔學生中較為明顯。此外，會向AI尋求情緒支持的學生，也較常表示自己感到孤獨，或認為自己對其他人而言並不重要，由於孤獨等感受本身也可能與情緒問題有關，研究團隊進一步將這些因素納入分析後發現，使用AI尋求情緒支持與較多情緒問題之間仍存在關聯，值得注意的是，這項研究無法確認兩者的因果方向，也就是目前無法判定是向AI尋求情緒支持導致情緒困擾，或是原本已有情緒困擾的兒童及青少年，更傾向轉向AI尋求協助。

為何孩子轉向 AI 求助？醫生：可能擔心被真人批評 未參與這項研究的美國兒童青少年精神專科醫生康蘇埃洛卡甘德(Consuelo Cagande)表示，兒童及青少年開始透過AI聊天機械人尋求情緒支持，是很值得關注的現象，其中一個可能原因，是部分年輕人擔心向真人訴說自身問題時會受到批評。 卡甘德醫生認為，目前更須注意的是，AI聊天機械人並不具備與醫療體系相同的臨床追蹤及危機處理機制，尤其當使用者本身已有心理健康風險時，如果將AI提供的內容直接視為最終建議，可能無法得到後續所需的專業協助。

AI 可作輔助但不宜取代專業 孩子使用應有把關 卡甘德醫生建議，出現情緒困擾或其他心理健康問題時，生成式AI只適合作為輔助工具，不應成為首要求助管道，仍應優先向醫生等專業醫療人員，或學校教師及校內輔導人員尋求協助。若兒童及青少年已透過AI詢問心理健康問題，也可將AI提供的內容告訴臨床專業人員，再由專業人員進一步判斷，而非直接依照AI提供的建議處理。 另一方面，如果兒童及青少年使用AI聊天機械人，卡甘德醫生建議，家長或其他照顧者應適度監督，並加強數碼素養，以建立正確使用AI的觀念，讓孩子了解AI也可能提供錯誤資訊。