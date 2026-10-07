剃腋毛鬍鬚結果出紅疹「毛倒生」？醫生說明成因 即睇有冇3大剃毛壞習慣

不少人為了維持肌膚光滑亮麗，會定期剃腳毛、腋毛或鬍鬚，有些人可能在剃完後，發現小腿、下巴或腋下冒出一顆顆紅疹，還伴隨發炎、疼痛。皮膚科林昀萱醫生表示，這些紅疹可能是「假性毛囊炎」，多數與毛髮重新生長時倒生入皮膚有關，剃毛時未先讓毛髮吸水軟化、皮膚繃得過緊、刀片過鈍等都有可能引發。究竟為甚麼剃毛後新長出來的毛髮可能走「回頭路」？又該如何避免？她也為大家一一解答。

剃毛後冒紅疹還發炎？醫：可能是「假性毛囊炎」 這些部位都可能發生

林昀萱醫生指出，假性毛囊炎不只會發生在小腿跟鬍鬚，任何經歷過剃毛或拔毛的部位都可能出現類似問題。毛髮被剃斷後，有些斷面較尖銳，重新生長時可能不會順著原本方向，而是轉彎後刺進旁邊的皮膚；另一種情況則是剃毛時皮膚拉得太緊、剃得太貼近皮膚表面，毛髮切斷後可能會回縮進毛囊，再往旁邊扎進皮膚。

當毛髮刺進皮膚後，身體會將其視為外來物，接著啟動發炎反應，皮膚可能出現一顆顆紅色小疹子，摸起來感到疼痛、搔癢，嚴重時甚至可能形成膿疱。其中捲曲、粗硬的毛髮，生長方向也相對較易彎曲，更有可能發生倒生。