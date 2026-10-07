蕁麻疹非過敏 正確診斷助控病

蕁麻疹即俗稱的「風癩」或「風疹」，主要症狀為膨疹或血管性水腫，慢性蕁麻疹可說是最常見的免疫系統失調疾病，惟不少人誤認為是過敏，或致不必要的戒口和精神壓力。而慢性蕁麻疹有藥可醫，患者宜及早求醫作出正確診斷，並好好控制病情，重拾生活質素。
香港過敏協會顧問、免疫及過敏病科專科醫生李曦表示，每5人中便有一個曾患蕁麻疹，女性發病率為男性2倍，「其膨疹大小不一，可在身體各處出現，引致痕癢；血管性水腫可於眼、面、嘴、舌出現，因為類似嚴重過敏徵狀，不少患者到急診室求診，惟見醫生時已消退，亦可能因而接受錯誤治療。」
須正確分辨對症下藥
慢性自發性蕁麻疹不只是皮膚問題，持續痕癢、睡眠受困擾和心理壓力或帶來情緒問題，研究指患者出現自殺念頭或企圖的風險，比一般人高3.14倍。李曦指出，蕁麻疹原理與過敏有相似之處，過敏為免疫系統對身體無害物質出現過度反應而釋放組織胺等物質；蕁麻疹則在運動、物理壓力，或無明確原因下肥大細胞被活化及釋放組織胺及炎症因子，「故使用抗組織胺藥物和類固醇同樣對蕁麻疹有效，惟長期使用類固醇或帶來其他副作用。」李曦建議患者及早求醫，以診斷是否蕁麻疹、是否屬慢性、是自發性還是誘發性，以衡量如何用藥。
患者認知不足
早前香港過敏協會為蕁麻疹患者作出調查，發現僅6%患者知道蕁麻疹非過敏，僅25%知道毋須戒口；逾六成人睡眠受影響，或情緒、心理壓力增加，四成人感衣服穿搭受限，甚或工作表現下滑。雖然逾六成患者希望蕁麻疹不再反覆發作，但逾半受訪者未有進一步尋求更好治療，覺得求醫後只獲處方抗敏藥未能有效控病；也有患者不清楚應找哪類醫生求醫。香港過敏協會主席姜穎彤醫生指，患者心願與治療取向出現頗大落差，反映患者對蕁麻疹治療認知不足。
用藥同時記錄病況
香港大學名譽臨床助理教授、皮膚及性病科專科醫生鍾文浩表示，不少蕁麻疹患者出現風癩時才用藥，雖可減少困擾但每日仍戰戰兢兢怕突然出風癩，應持續控制才可減少對生活和情緒的影響。「醫生一般會先處方第二代抗組織胺每日服用，惟即使用4倍劑量，亦有近四成患者未能完全控制徵狀，此時可考慮加入生物製劑或BTK抑制劑。如仍未能控病，或要用回傳統免疫抑制劑。」同時患者應用UAS7(蕁麻疹活性七日量表)記下膨疹數量及痕癢情況，並拍照記錄，助醫生評估病情及治療效果，生活上避免誘發因素如搔抓、洗熱水澡及穿緊身衣物等。