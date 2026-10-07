蕁麻疹非過敏 正確診斷助控病

蕁麻疹即俗稱的「風癩」或「風疹」，主要症狀為膨疹或血管性水腫，慢性蕁麻疹可說是最常見的免疫系統失調疾病，惟不少人誤認為是過敏，或致不必要的戒口和精神壓力。而慢性蕁麻疹有藥可醫，患者宜及早求醫作出正確診斷，並好好控制病情，重拾生活質素。

香港過敏協會顧問、免疫及過敏病科專科醫生李曦表示，每5人中便有一個曾患蕁麻疹，女性發病率為男性2倍，「其膨疹大小不一，可在身體各處出現，引致痕癢；血管性水腫可於眼、面、嘴、舌出現，因為類似嚴重過敏徵狀，不少患者到急診室求診，惟見醫生時已消退，亦可能因而接受錯誤治療。」