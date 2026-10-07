俄羅斯鼠疫｜俄國研究員染肺鼠疫亡 咩係鼠疫？一文睇清傳播、治療及預防方法

俄羅斯鼠疫｜鼠疫是甚麼？

根據衛生署資料，鼠疫是一種可感染齧齒動物、一些動物和人類的傳染病。它由鼠疫耶爾森桿菌所引致。鼠疫感染主要有三種：腺鼠疫、肺鼠疫和敗血性鼠疫。人類感染鼠疫是嚴重疾病，腺鼠疫病死率為30%至60%，如沒有接受治療，肺鼠疫致命率極高。

俄羅斯鼠疫｜鼠疫如何傳播？

鼠疫是由受感染動物(主要是齧齒動物)身上的帶菌跳蚤經叮咬而傳播。人類的皮膚若有傷口，而與帶菌動物的體液或組織接觸，或吸入患者的飛沫，亦可感染到鼠疫。腺鼠疫通常不會在人與人之間直接傳播，除了接觸受感染者淋巴結的膿液。肺鼠疫的傳染性極高，可透過吸入患者的飛沫於人與人之間傳播。