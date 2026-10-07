俄羅斯鼠疫｜俄國研究員染肺鼠疫亡 咩係鼠疫？一文睇清傳播、治療及預防方法

俄羅斯近日爆發鼠疫恐慌，近200人須緊急隔離。肺鼠疫其實是由鼠疫耶爾森桿菌侵犯肺部組織所引發的烈性人畜共通傳染病，為鼠疫所有臨床型態中病情最猛烈、唯一具備「呼吸道飛沫人傳人」能力的類型。
俄羅斯鼠疫｜鼠疫是甚麼？
根據衛生署資料，鼠疫是一種可感染齧齒動物、一些動物和人類的傳染病。它由鼠疫耶爾森桿菌所引致。鼠疫感染主要有三種：腺鼠疫、肺鼠疫和敗血性鼠疫。人類感染鼠疫是嚴重疾病，腺鼠疫病死率為30%至60%，如沒有接受治療，肺鼠疫致命率極高。
俄羅斯鼠疫｜鼠疫如何傳播？
鼠疫是由受感染動物(主要是齧齒動物)身上的帶菌跳蚤經叮咬而傳播。人類的皮膚若有傷口，而與帶菌動物的體液或組織接觸，或吸入患者的飛沫，亦可感染到鼠疫。腺鼠疫通常不會在人與人之間直接傳播，除了接觸受感染者淋巴結的膿液。肺鼠疫的傳染性極高，可透過吸入患者的飛沫於人與人之間傳播。
俄羅斯鼠疫｜鼠疫症狀
腺鼠疫：頭痛、發冷、發燒、疲倦以及受影響的淋巴結腫脹和疼痛
肺鼠疫：發冷、發燒、頭痛、全身疼痛、虛弱、胸口翳悶、咳出帶血的痰、呼吸困難
敗血性鼠疫(鼠疫桿菌侵入血液)：嚴重併發症
俄羅斯鼠疫｜鼠疫治療方法
目前治療鼠疫主要透過隔離及抗生素治療，治療時間為10至14天。
俄羅斯鼠疫｜鼠疫預防方法
杜絕齧齒動物的食物來源和堵塞鼠類匿藏之處
妥善儲存食物於有蓋的容器內
保持地方清潔，特別是垃圾房和後樓梯
定期檢查花圃及通道，有否齧齒動物出沒的跡象
穿著長袖衣物和長褲，並在外露的皮膚及衣服上塗搽含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑
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