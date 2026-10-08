車厘子營養｜營養師拆解車厘子5大營養 含糖量不低控制分量 3類人慎食！

車厘子大粒又飽滿，故又有水果紅寶石之稱，更有多種營養！不過車厘子雖然好食，熱量不不容小覷，某些長期病患者要特別注意。另外由於車厘子連皮食，因此在清潔時應特別注意，以免殘留農藥。台灣營養師楊斯涵在Facebook上分享，指車厘子雖然細粒，但卻蘊含豐富的營養價值！
車厘子的5大營養
花青素：是一種強力抗氧化物，能幫助身體抗發炎、保護心血管，也有延緩老化的作用。
維他命C：增強免疫力，還能促進膠原蛋白合成，幫助傷口癒合。
鉀離子：現代人飲食偏鹹，車厘子富含鉀離子，能幫助平衡體內的鈉，對於控制血壓和改善水腫很有幫助。
褪黑激素：車厘子含有微量的褪黑激素，有助於調節生理時鐘，改善睡眠品質。
膳食纖維：能促進腸道蠕動，幫助排便順暢。
車厘子卡路里
車厘子的含糖量不少，因此進食時要注意分量，一份水果約有8至9粒。楊斯涵強調，成人每日攝取2至3份水果就已足夠。
3類人慎食車厘子
腎病患者：車厘子屬於高鉀水果。腎功能不佳者，務必諮詢醫生或營養師，控制攝取量，以免增加腎臟負擔。
糖尿病友：雖然車厘子升糖指數不高，但仍含有果糖。請嚴格控制在適當分量內(如一天1至2份)，避免血糖波動。
腸胃敏感者：車厘子含有山梨醇與纖維，一次吃太多容易引起脹氣、腹痛或腹瀉。
最後楊斯涵提醒，車厘子核中含有氰苷，千萬不要咬碎或咀嚼果核，以免釋出毒素。另外因車厘子是連皮吃的水果，食用前一定要用流動清水充分沖洗，特別是蒂頭凹陷處最容易藏污納垢！
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