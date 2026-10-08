車厘子營養｜營養師拆解車厘子5大營養 含糖量不低控制分量 3類人慎食！

車厘子營養｜營養師拆解車厘子5大營養 含糖量不低控制份量 3類人慎食！

車厘子的5大營養

花青素：是一種強力抗氧化物，能幫助身體抗發炎、保護心血管，也有延緩老化的作用。

維他命C：增強免疫力，還能促進膠原蛋白合成，幫助傷口癒合。

鉀離子：現代人飲食偏鹹，車厘子富含鉀離子，能幫助平衡體內的鈉，對於控制血壓和改善水腫很有幫助。

褪黑激素：車厘子含有微量的褪黑激素，有助於調節生理時鐘，改善睡眠品質。

膳食纖維：能促進腸道蠕動，幫助排便順暢。

車厘子卡路里

車厘子的含糖量不少，因此進食時要注意分量，一份水果約有8至9粒。楊斯涵強調，成人每日攝取2至3份水果就已足夠。