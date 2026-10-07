ALK肺癌標靶治療 邁向長期疾病管理 病情受控讓患者重拾生活

對癌症患者來說，要講求生活質素，就先得跨過「療效」的門檻。肺癌是香港最常見癌症，其中ALK陽性肺癌現時有藥物可有效控病，無惡化存活期中位數超過84個月，惟患者仍須自費用藥，患者或無法負擔而喪失治療機會，更惶論生活質素。

部分肺癌可當長期疾病管理 癌症資訊網慈善基金早前作出網上調查，共收集104名非小細胞肺癌患者的回應，並特別納入30名ALK陽性患者作亞組分析。當中發現31%受訪者確診已超過6年，平均病程達3.9年，而ALK陽性患者的平均病程則為4.2年，當中37%確診已超過6年，反映隨治療水平進步，長期疾病管理對部分肺癌患者的重要性日益增加。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀認為，「病情未受控時，患者首先想到的是延長生命和阻止癌症惡化。當病情穩定下來以後，他們最希望做的才會是一些最平常不過的事，例如陪伴家人、照顧家人、維持原來的生活等。」調查結果顯示，整體患者中80%將「延長生命或延遲病情惡化」列入治療首三項考慮，其次是控制腫瘤效果(57%)和維持生活質素與活動能力(41%)。另外，四分一患者將降低腦轉移風險列入第二或第三重要因素。

長久控病助重拾日常生活 臨床腫瘤科專科醫生盧頴嬋指，「隨分子診斷和標靶治療的進步，部分具有特定基因突變的肺癌，已經有機會由短期抗癌走向長期疾病控制。即找出腫瘤的特徵，選擇適合患者的個人化治療，再持續監察療效和副作用。而能否把病情控制得更久，往往可以決定患者能否真正重拾日常生活。」 當病情可維持穩定較長時間時，70%整體患者表示最希望繼續陪伴及照顧家人，其次有59%希望保持生活質素，而在ALK陽性患者中，前者比例更達77%。

藥費昂貴盼有資助 然而，藥費未必每個患者都可負擔，上述調查發現，63% ALK陽性患者每月自費醫療開支超過港幣一萬元。在整體受訪者中，42%家庭月入低於港幣二萬元。半數患者曾北上購買較便宜的藥物，也有患者曾延遲掃描、放棄或延遲首選治療、減少藥量或甚至乾脆中斷治療。然而，如果香港政府可提供提供藥物資助，近九成患者表示會留在香港治療或減少北上的需要。方嘉儀補充，「只有療效、可及性和持續治療三者同時存在，『把肺癌當作長期疾病管理』才具備真正意義。」

重獲親職與家庭角色 ALK肺癌患者鍾女士(60歲)表示，「對病人來說，最實際的想法其實很簡單：沒控制，沒生活，沒家庭。當你不知道病情下一步會怎樣的時候，每一天充斥腦海的都是檢查和治療。只有當病情慢慢穩定下來之後，才開始敢重新想自己還可以陪家人多久、還可以做甚麼、之後的人生可以怎樣過等問題。治療帶給我的不只是數字，而是讓我可以享受重新去思考日後生活的奢望。」2024年鍾女士肺癌復發時，醫生建議她接受第三代ALK抑制劑的治療，合適的藥物為她帶來顯著的臨床控制，更讓鍾女士能夠重獲親職與家庭角色，親眼見證孫兒出世，並有體力與時間照顧及陪伴孫兒成長。