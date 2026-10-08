頭皮健康｜漂完頭髮又痛又痕？頭皮紅癢必學3招修復 皮膚科醫生揭忽略2警訊恐永久掉髮

愛美的代價竟然會帶來永久傷害？有醫生指出，有些人可能在頭髮漂染後會出現又痛又癢的情況，其實漂髮會對頭髮造成4大影響。醫生指出，一旦出現這種頭皮紅癢情況，可以用3大方法應對修復。皮膚科醫生指出，若忽略2種警號，可能會引發毛囊發炎恐導致永久掉髮。