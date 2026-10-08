頭皮健康｜漂完頭髮又痛又痕？頭皮紅癢必學3招修復 皮膚科醫生揭忽略2警訊恐永久掉髮

愛美的代價竟然會帶來永久傷害？有醫生指出，有些人可能在頭髮漂染後會出現又痛又癢的情況，其實漂髮會對頭髮造成4大影響。醫生指出，一旦出現這種頭皮紅癢情況，可以用3大方法應對修復。皮膚科醫生指出，若忽略2種警號，可能會引發毛囊發炎恐導致永久掉髮。
頭皮健康｜漂完頭髮又痛又痕？
皮膚科專科醫生柯博桓在其facebook專頁上分享指，漂髮可以讓髮色變得亮麗，但頭皮其實正默默承受強烈的化學刺激。不少人漂完髮後頭皮又紅又癢，甚至冒出一顆顆小疹子，卻不知道這究竟是暫時反應，還是已經留下傷害。漂髮對頭皮的影響包括：
1. 強效氧化劑：
漂粉配合高濃度雙氧水，原理是強行打開毛髮與頭皮的角質層，讓色素分解。這個過程會對頭皮造成化學性刺激，接觸時間愈長、濃度愈高，角質屏障被破壞的程度就愈明顯。
2. 屏障受損：
角質層是頭皮的天然防護牆。漂髮後屏障功能下降，水分容易流失，外界刺激物也更易滲入。所以許多人漂髮後會覺得頭皮特別繃緊、乾癢，甚至一吹風就不舒服。
3. 發炎反應：
頭皮接觸強氧化劑後，微血管擴張、發炎介質釋放，出現紅、腫、癢、刺痛都屬正常的發炎反應。不是頭皮特別脆弱，而是化學刺激本來就會引起這些訊號。
4. 毛囊環境改變：
發炎狀態持續存在，會令毛囊周邊的微環境變得不穩定，休止期毛髮的比例可能上升，出現漂髮後掉髮增加的情況。這通常是暫時性的，但若放任不理，恢復時間會拉得更長。
頭皮健康｜頭皮紅癢必學3招修復
柯醫生表示，漂髮後的頭皮多數屬於「發炎但可逆」。重點是盡快停止額外刺激，他建議：
先讓頭皮好好舒緩
避免再次染燙或用力抓洗
並觀察紅癢是否在一兩周內逐漸緩解
頭皮健康｜2警訊恐永久掉髮
他提醒，若超過兩周依然出現以下2大症狀，就要留意可能已進展成毛囊發炎，建議盡早讓專業評估頭皮狀況，才能對症修復。
紅腫刺痛
開始出現明顯脫髮
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