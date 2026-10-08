早餐時間｜第一餐時間或與壽命有關？研究發現愈遲食早餐死亡風險愈高

你平時幾點食早餐？原來每日第一餐的時間也要講究！最近一項研究發現，第一餐時間愈晚，後續全因死亡風險呈現逐步上升。研究已刊登於《European Journal of Clinical Nutrition》。
分析逾3萬人資料
研究團隊抽取美國國家健康與營養調查(NHANES)1999年至2018年的資料，共31,044名40歲以上成人進行分析，透過24小時飲食記錄，分析一天內吃喝的內容與時間，研究團隊再追蹤他們之後的死亡情形，中位追蹤8.6年間，共記錄7,129宗死亡。
研究人員以上午7點至8點吃第一餐為基準，發現以下結果：
上午8至10時食第一餐：全因死亡風險高約10%
上午10時至中午12時者：全因死亡風險高約19%
中午12時後才吃第一餐者：全因死亡風險高約29%
另外研究亦發現，中午12時後才吃第一餐者，與7至8點組相比，心血管死亡風險呈較高關聯。
中午12點後食第一餐短2.46年命
研究人員估算，若從50歲開始計算，中午12點後才吃第一餐的人，平均預期壽命比7至8點吃第一餐者少約2.46年。
研究作者估計，結果可能與生理時鐘有關，因人體不只有控制睡眠清醒的中央生理時鐘，包括肝臟、腸道、胰臟等周邊組織，也受到晝夜節律影響，而進食正是重要的時間訊號之一。
此研究只屬觀察性研究，雖然研究分析時已調整多項生活與健康因素，仍無法完全排除睡眠、輪班工作、慢性疾病、生活作息等其他因素的影響。
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