減肥｜瘦身必睇！食物淋醬熱量急上升！醫生揭2大成份是致肥陷阱 3種醬替代更健康

2025年《Frontiers in Nutrition》刊登Catherine Shanahan的研究，提出「種子油能量模型」，嘗試解釋種子油大量攝取與代謝疾病之間的密切關聯。她引用歷史數據：1955年美國人脂肪組織的亞麻油酸含量約5%至10%，2008年已超越20%，增幅近一倍，而同期正是精煉種子油主導食品工業的時期。其假說機轉為：高劑量多元不飽和脂肪酸提升細胞內氧化壓力，迫使細胞轉向葡萄糖代謝、減少脂肪燃燒，最終引發胰島素阻抗。動物實驗亦支持此方向：餵食模擬美國平均多元不飽和脂肪酸攝取量飲食的老鼠，對比攝取椰子油飽和脂肪的對照組，出現更明顯的胰島素阻抗、體重上升及脂肪肝。