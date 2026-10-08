減肥｜瘦身必睇！食物淋醬熱量急上升！醫生揭2大成份是致肥陷阱 3種醬替代更健康

就算吃再多健康的食物，醬料也可能會增加負擔。有醫生指出，有些人可能覺得奇怪，為甚麼自己吃沙律也會增磅，而其實外出用膳最隱形陷阱是醬料，醫生指出，有３大方法有助避開外食醬料危機。
減肥｜瘦身必睇！食物淋醬熱量急上升！
家庭醫學科醫生李思賢在其facebook專頁上分享指，一碟烤雞沙律，沙律菜、雞胸肉、番茄，看上去相當健康，但只要淋上凱撒沙律醬，這頓飯的代謝壓力便截然不同。醬料是外出用膳最易被忽略的環節，也是令人自覺吃得健康、血糖卻未見改善的無形因素。李醫生習慣每次拿起一瓶醬料，只關注兩項成份便決定了該瓶醬料對身體的影響：
含糖量：
市售燒烤醬糖分比例可達40%，每次掃上烤肉，都在把血糖曲線向上推。
茄汁：每100克含糖約25至30克，差不多是三分之一純糖。
蜜糖醬、照燒醬、海鮮醬：幾乎都含有高果糖粟米糖漿。
「低脂」沙律醬：廠商去除脂肪後，為令口感依然香甜，往往加入更多糖分。
這些糖大多屬精製糖，缺乏纖維緩衝，吸收迅速，進到身體後血糖飆升、胰島素隨之大量分泌。
2025年《Advances in Nutrition》一篇整合54萬名受試者資料的統合分析顯示，含糖飲品每多攝取一份，二型糖尿病風險增加25%。
醬料雖非飲品，但高糖醬料對血糖的影響機制如出一轍，而且由於鮮有人計算，更容易在不知不覺間積累。
油品種類：
市售沙律醬、燒烤醬或任何工業生產的醬料成分，幾乎必然見到大豆油、葵花籽油或粟米油。
這些油均屬種子油，共通點是亞麻油酸含量極高。亞麻油酸屬Omega-6脂肪酸，微量無害，但現代飲食已嚴重超量。
2025年《Frontiers in Nutrition》刊登Catherine Shanahan的研究，提出「種子油能量模型」，嘗試解釋種子油大量攝取與代謝疾病之間的密切關聯。她引用歷史數據：1955年美國人脂肪組織的亞麻油酸含量約5%至10%，2008年已超越20%，增幅近一倍，而同期正是精煉種子油主導食品工業的時期。其假說機轉為：高劑量多元不飽和脂肪酸提升細胞內氧化壓力，迫使細胞轉向葡萄糖代謝、減少脂肪燃燒，最終引發胰島素阻抗。動物實驗亦支持此方向：餵食模擬美國平均多元不飽和脂肪酸攝取量飲食的老鼠，對比攝取椰子油飽和脂肪的對照組，出現更明顯的胰島素阻抗、體重上升及脂肪肝。
減肥｜醫生揭2大成分是致肥陷阱
如何閱讀醬料標示？李醫生指出，閱讀醬料標示的方法很簡單，有以下攻略：
成分表中，糖或糖漿位列前三，即屬糖醬。
大豆油、葵花籽油、粟米油、棕櫚仁油位列前幾項，便是種子油底的工業醬料。
若符合這兩項條件者，醫生在診間通常建議病人避開，或改為蘸取，不要淋上。
減肥｜3種醬替代更健康
不過，替代選擇其實都不少，他建議：
沙律可用橄欖油加檸檬汁，天然油脂有助吸收脂溶性維生素，且無多餘添加物。
燒烤可改用薄薄的低鈉豉油加薑末和蒜，風味不遜燒烤醬，卻無高果糖粟米糖漿，也無大豆油。
日式柑橘醬油若選無糖版本，亦是相對純淨的選擇。