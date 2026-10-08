咖啡不止有提神的咖啡因 研究：咖啡改變腸道細菌 或提升關鍵記憶表現

打工仔在早上會以咖啡或奶茶提神，以面對一天的工作。有研究發現，咖啡對人體的正面效益可能不只來自咖啡因，因為無論是正常咖啡因還是低咖啡因咖啡，都會引起腸道菌群的良性變化，令他們在關鍵記憶力測試有更顯著的改善。
腸道代謝物現波動
這項研究由愛爾蘭科克大學進行，共邀請62名30至50歲的健康成人參與，當中31人平時有飲咖啡習慣，另31人則不喝。平時飲咖啡的人被要求先停飲兩星期，隨後所有參加者被隨機分配連續3星期飲用含咖啡因或低咖啡因咖啡。
結果顯示，經常飲咖啡的人在停飲兩星期後，體內的腸道代謝物出現明顯波動，而在重新飲用含咖啡因或低咖啡因咖啡後，腸道菌群亦隨之出現顯著轉變，且部分益生菌群的增加與咖啡因含量完全無關。
改善大腦機能
同時，低咖咖因組參加認知與心理測試，在情節記憶的多個測試項目中表現出顯著進步，特別是與日常生活事件記憶、學習能力有關的指標，而正常咖啡因咖啡組則展現出較低的焦慮感，以及部分注意力和警覺性提升。兩組人重新飲用咖啡後，主觀感受到的壓力、抑鬱情緒和衝動傾向，均呈現一致性下降。有關研究已於《Nature Communications》發表。
研究人員指出，結果反映咖啡對健康的益處絕非只源於咖啡因，咖啡豆內部豐富的多酚類抗氧化物，以及多酚與腸道微生態之間的深層交互作用，很可能是驅動大腦機能改善的主因。
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