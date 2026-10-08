咖啡不止有提神的咖啡因 研究：咖啡改變腸道細菌 或提升關鍵記憶表現

打工仔在早上會以咖啡或奶茶提神，以面對一天的工作。有研究發現，咖啡對人體的正面效益可能不只來自咖啡因，因為無論是正常咖啡因還是低咖啡因咖啡，都會引起腸道菌群的良性變化，令他們在關鍵記憶力測試有更顯著的改善。

腸道代謝物現波動

這項研究由愛爾蘭科克大學進行，共邀請62名30至50歲的健康成人參與，當中31人平時有飲咖啡習慣，另31人則不喝。平時飲咖啡的人被要求先停飲兩星期，隨後所有參加者被隨機分配連續3星期飲用含咖啡因或低咖啡因咖啡。

結果顯示，經常飲咖啡的人在停飲兩星期後，體內的腸道代謝物出現明顯波動，而在重新飲用含咖啡因或低咖啡因咖啡後，腸道菌群亦隨之出現顯著轉變，且部分益生菌群的增加與咖啡因含量完全無關。