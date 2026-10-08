50歲年齡54歲身體！在家煮飯更健康？小心易潔鑊隱藏風險

同樣是50歲，有人體力充沛，有人卻明顯感受身體機能下滑。許多人為了健康，選擇在家烹煮，卻忽略環境化學物質的潛在威脅。聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺醫生指出，全氟及多氟烷基物質(PFAS)不易在環境與人體內分解，被稱為「永久化合物」，長期接觸可能在細胞層次加速生理時鐘。

研究指 PFAS 加速生理老化 中年男性代謝易受干擾 《Frontiers in Aging》研究分析，326名50歲以上美國成人資料。血液中全氟壬酸(PFNA)濃度較高者，生理年齡較實際年齡平均超前2至4歲，這種老化加速在50至64歲男性最明顯。顏佐樺醫生說明，PFNA與全身性發炎相關；全氟磺酸(PFSA)則與脂肪代謝及壽命預測指標「LinAge」相關。PFAS結構類似脂肪酸，可能干擾參與脂肪代謝調節的過氧化體增殖劑活化受體(PPARs)。中年男性面臨睾酮下降與心血管調節功能轉弱，面對環境壓力更敏感。

在家烹煮當心塗層受損 易潔鑊不當用法恐釋放毒素 臨床檢測顯示，多數受檢者體內存有PFAS。顏佐樺醫生觀察，數值偏高個案多有長期在家烹煮習慣，經常使用聚四氟乙烯(PTFE)塗層易潔鑊。空鍋過度加熱，會使塗層分解釋出有害氣體。使用粗硬工具刷洗造成塗層受損，大幅增加PFAS暴露機會。PFAS進入人體後幾乎無法快速排除，會在體內長期累積。

汰換受損鍋具降低暴露 功能醫學檢測協助健康管理 減少暴露是預防PFAS健康風險的首要任務。顏佐樺醫生建議大眾做好日常防護： 鍋具挑選與使用：檢視易潔鑊刮痕或脫落狀況，明顯受損即汰換。改用標示不含PFAS塗層之易潔鑊、不銹鋼、鑄鐵或陶瓷鍋具。

飲水與生活用品：使用具備逆滲透(RO)或活性碳技術濾水設備。選擇無塑化劑與無PFAS產品。接觸熱感應紙後務必洗手，避免邊接觸邊進食。 若擔心長期接觸環境毒素或屬於高風險族群，可諮詢專科醫生，透過相關代謝或環境毒物功能醫學檢測進行評估，作為後續健康管理依據。