港大家支援App 改善晚期癌患生活質素

本港癌症發病率日趨上升，2023年平均每日有104宗確診個案。而大部分晚期患者轉為居家紓緩治療後，須面對不同的惡化症狀，或致生活質素進一步轉差。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系開發全港首個一站式癌症健康管理應用程式「家支援」，並就平台進行研究，發現可顯著提升患者的生活質素。 晚期癌症多有嚴重症狀 港大醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系臨床實務副教授陳穎樂醫生指，當癌症發展至晚期，患者常出現嚴重且持續惡化的症狀，包括痛症、氣喘、疲累及無胃口等，並多出現於兩次覆診之間，如未及早發現問題，或增加急症室求診及住院的風險，不但嚴重影響患者的生活質素，亦令照顧者身心俱疲。

支援病人及照顧者 為解決晚期癌症患者的困境，陳穎樂團隊開發「家支援」社區紓緩治療手機應用程式，結合專門用於評估安寧緩和醫療成效與品質的「紓緩照顧綜合結果量表」，以支援晚期癌症病人、家庭及照顧者。 除了獲得癌症資訊外，使用者可記錄每周的身體變化及心理狀況，透過程式與醫護人員線上溝通，及時獲得適切建議和支援，達致有效的監測和管理，並減低病情惡化及非預期入院的風險。

招募逾千人 為證明「家支援」的成效，港大醫學院研究團隊於2023年1月至2025年2月期間在本港6間提供紓緩治療服務的醫院，招募共1,214名晚期癌症病人，年齡中位數為78歲，並持續跟進18星期，參與者均已停止接受抗癌藥物治療，並在社區接受紓緩治療服務。 他們被隨機分為兩組，其中590人使用「家支援」及接受常規護理，其餘則只接受常規護理。「家支援」組須每周填寫症狀評估問卷，由系統自動回覆建議，如發現嚴重症狀，則會自動通報，由專責護士於一至兩個工作天內跟進。

改善比例高近15% 結果發現，「家支援」組在18星期後能更好地維持健康相關生活質素，自我效能評分亦顯著較佳，改善比例較對照組高13.3%；另「家支援」組的非預期住院的比例減少(17.2%相比28.5%)，而平均住院日數則由7.3日降至3.4日，顯示及早識別症狀和及時介入，有助減少住院需要及縮短住院時間，而整體存活期則兩組相若。 癌症照顧同行者 晚期癌患照顧者陳女士稱，母親是晚期胃癌患者，因治療期間情況反覆而終止治療並改為居家生活。雖回家令母親感到更自在開心，但陳女士低估了照顧者的壓力，後來獲推介使用「家支援」，「母親出院時須使用鼻胃管及胃喉，有次發現抽出的胃液顏色變深及帶血絲，我當時很擔心於是在家支援向護士求助。護士了解情況後解釋是嘔吐造成的輕微出血，亦教我判斷何時才要入院，成功減少母親的入院次數。應用程式也主動關心照顧者的心理壓力，是母親患病以來的重要同行者。」

目前市民可於網上自行下載「家支援」應用程式，惟公眾版仍未開放完整功能，陳穎樂坦言，目前因資金不足只能聘請3位專責護士負責在線支援，但期望日後可與不同機構合作，令更多癌症患者及家屬受惠。