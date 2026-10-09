蛋白粉｜飲蛋白粉會致肥致腎衰竭？醫生拆解４大迷思 教精準計算每日攝取量免傷身

蛋白粉是是協助肌肉修復與增肌的高效營養補充品，但坊間卻流傳各種副作用？有醫生指出，坊間對蛋白粉確實存在不少誤解，例如喝蛋白粉會令體重增加，甚至會傷腎，增加健康人群罹患慢性腎臟病的風險。醫生拆解4大常見迷思，並教大家如何精準計算每日攝取量免傷身。

蛋白粉｜醫生拆解４大迷思 教精準計算每日攝取量免傷身

糖尿病專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，坊間對蛋白粉存在不少誤解。他整理出4個最常被問到的問題，逐一釐清觀念：

迷思1：蛋白粉用溫熱水沖泡會破壞蛋白質結構？

這個說法實屬過慮。嬰兒配方奶粉同樣以熱水沖調，飲用後依然健康成長。蛋白質即使遇熱改變結構，進入腸胃後消化吸收的過程並無不同。不過，若蛋白粉中添加了益生菌，高溫確實會影響活菌數量，此時才不建議使用過燙的水，但這對蛋白質本身並無影響。