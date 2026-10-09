蛋白粉｜飲蛋白粉會致肥致腎衰竭？醫生拆解４大迷思 教精準計算每日攝取量免傷身

蛋白粉是是協助肌肉修復與增肌的高效營養補充品，但坊間卻流傳各種副作用？有醫生指出，坊間對蛋白粉確實存在不少誤解，例如喝蛋白粉會令體重增加，甚至會傷腎，增加健康人群罹患慢性腎臟病的風險。醫生拆解4大常見迷思，並教大家如何精準計算每日攝取量免傷身。
蛋白粉｜醫生拆解４大迷思 教精準計算每日攝取量免傷身
糖尿病專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，坊間對蛋白粉存在不少誤解。他整理出4個最常被問到的問題，逐一釐清觀念：
迷思1：蛋白粉用溫熱水沖泡會破壞蛋白質結構？
這個說法實屬過慮。嬰兒配方奶粉同樣以熱水沖調，飲用後依然健康成長。蛋白質即使遇熱改變結構，進入腸胃後消化吸收的過程並無不同。不過，若蛋白粉中添加了益生菌，高溫確實會影響活菌數量，此時才不建議使用過燙的水，但這對蛋白質本身並無影響。
迷思2：乳癌或子宮肌瘤患者不能喝植物性蛋白粉？
不少人因婦科疾病而對植物蛋白卻步。其實這類患者真正應避免的是「經過高劑量萃取的大豆異黃酮」這類濃縮保健品。植物蛋白粉與一般豆漿同屬日常食品，目前醫學上並無證據顯示需要禁止食用，將它們視作正常食物即可。
迷思3：喝蛋白粉真的有助於肌肉生長嗎？
是的，這是不爭的事實。無論是透過運動增肌，或是在體重管理期間維持肌肉不流失，充足的蛋白質均扮演關鍵角色。但大前提是必須有足夠運動量刺激肌肉，喝下的蛋白粉才能發揮修復與合成的功效。
迷思4：蛋白粉會增加腎臟負擔嗎？
會對腎臟造成負擔的，是「蛋白質的攝取總量」，而非「蛋白粉」本身。只要在適量範圍內飲用便沒有問題。臨床上，一般健康成年人的基本攝取量通常為體重乘以1.0至1.2克。若有運動習慣或正在控制體態，蔡醫生通常建議以「體重乘以1.5克」計算，方便記憶。唯一需小心的是原本腎功能已嚴重受損的族群，其主診醫生應早已提醒，蛋白質攝取量需降至體重乘以0.8克。
蛋白粉｜是否一定要喝蛋白粉？
蔡醫生以自己60公斤體重為例，一天約需90克蛋白質。若單純依靠天然食物，以一顆雞蛋約7克、一盒嫩豆腐約15克蛋白質換算，一天需進食十多顆蛋或好幾盒豆腐，對腸胃負擔較大，亦容易同時攝取過多熱量和油脂。此時，蛋白粉便是既聰明又有效率的幫手。一包通常含約20克蛋白質，不僅能迅速達標，熱量和脂肪亦相對較低，有助精準維持體態目標。