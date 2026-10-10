口腔健康｜瞓醒口苦苦「似含住粒銀仔」？醫生拆解4大原因 唔關肝火盛事！伴隨7大症狀須求醫

一起床發現口苦苦？有醫生指出，若發現睡醒後口中有苦味或金屬味等，可能與4大原因有關，亦有可能是生病後的後遺症。若出現7大症狀就要留意，需及時求醫檢查。
口腔健康｜瞓醒口苦苦「似含住粒銀仔」？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，曾有一位患者表示每天早上嘴巴都很苦，還有一股金屬味，朋友指是肝火旺、膽囊有問題。醫生詢問下發現他近日剛感冒痊癒，仍有鼻塞問題，所以會張口睡覺，每天起床口腔乾得像黏住。
口腔健康｜醫生拆解4大原因 唔關肝火盛事！
經檢查後，並無所謂肝膽排毒不良，反而是鼻塞、整夜張口呼吸，加上口乾與舌苔，令他每日早晨猶如含着一枚硬幣。許多人一出現口苦，便先歸咎肝臟；但在醫學上，持續出現苦味、金屬味或異味，稱為「味覺異常」，常見成因如下：
1. 口乾與口腔問題
睡覺時唾液分泌本來就會減少。若再加上鼻塞、張口呼吸、飲水不足，口腔會更乾，舌苔與細菌亦更容易積聚。牙肉發炎、牙周病、蛀牙或假牙清潔不佳，也可能造成口苦、口臭，甚至金屬味。不少人在感冒鼻塞後，翌日早上便出現口苦。
2. 胃酸倒流
若口苦同時伴隨胸口灼熱、胃酸上湧、夜間咳嗽、早晨聲音沙啞、喉嚨有異物感，便可能與胃內容物倒流有關。但僅憑「口苦」單一症狀，不能直接斷定為胃酸倒流，更不能說一定是膽汁湧入口腔。
3. 藥物與營養補充品
部分藥物可能改變味覺，例如某些抗生素、抗組織胺、部分糖尿病藥物、其他會造成口乾的藥物，以及含鐵、鋅等補充品。若怪味剛好在開始服用新藥後出現，可將藥袋帶給醫生或藥劑師確認，但切勿自行停藥。
4. 鼻腔、嗅覺與感染問題
感冒、鼻竇炎、新冠肺炎或其他上呼吸道感染，可能先改變嗅覺，繼而令你覺得食物變苦、變怪或帶金屬味。疫情期間不少人嗅覺與味覺突然消失，正是例子。事實上，我們感受到的「味道」，很大部分來自嗅覺。鼻子失靈，口腔中的世界也可能跟着走味。
口腔健康｜6招解決口苦
黃醫生指，至於「肝火盛」或「肝膽疲勞」，並非現代醫學的正式診斷。真正的肝膽疾病通常也不會僅以「口苦」表現，不能單憑味道判定肝膽出問題。如果想改善情況，他建議：
起床後喝水，清潔牙齒、牙縫與舌苔
處理鼻塞，避免整夜張口呼吸
檢視近期新增的藥物或補充品
有夜間倒流者，睡前2至3小時避免進食
將床頭整體抬高約15至20公分，而非只多墊幾個枕頭
口腔健康｜伴隨7大症狀須求醫
若怪味持續數周並伴隨以下7大症狀，就需要求醫檢查：
沒有明顯原因
吞嚥困難
體重下降
口腔潰瘍不癒
黃疸
反覆嘔吐
黑便
黃醫生建議，可先看牙科、耳鼻喉科或家庭醫學科，再按症狀判斷是否需要胃鏡或肝膽檢查，並非每個口苦的人都要將全身檢查一遍。