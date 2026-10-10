口腔健康｜瞓醒口苦苦「似含住粒銀仔」？醫生拆解4大原因 唔關肝火盛事！伴隨7大症狀須求醫

一起床發現口苦苦？有醫生指出，若發現睡醒後口中有苦味或金屬味等，可能與4大原因有關，亦有可能是生病後的後遺症。若出現7大症狀就要留意，需及時求醫檢查。

口腔健康｜瞓醒口苦苦「似含住粒銀仔」？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，曾有一位患者表示每天早上嘴巴都很苦，還有一股金屬味，朋友指是肝火旺、膽囊有問題。醫生詢問下發現他近日剛感冒痊癒，仍有鼻塞問題，所以會張口睡覺，每天起床口腔乾得像黏住。

口腔健康｜醫生拆解4大原因 唔關肝火盛事！

經檢查後，並無所謂肝膽排毒不良，反而是鼻塞、整夜張口呼吸，加上口乾與舌苔，令他每日早晨猶如含着一枚硬幣。許多人一出現口苦，便先歸咎肝臟；但在醫學上，持續出現苦味、金屬味或異味，稱為「味覺異常」，常見成因如下：