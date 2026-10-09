早餐食錯有後果 4原則食好每日第1餐 防血糖失控

早餐是每日的第一餐，也是身體補充營養的重要機會，一旦吃錯早餐，有可能會令血糖波動，增加疲勞感。美國有醫學網紅指出，很多人都吃錯早餐，例如攝取過多糖分和精緻澱粉、匆忙進食、蛋白質不足、咖啡添加過多奶精等，並建議掌握早餐4原則，包括補足蛋白質、健康脂肪、水分，以及依個人需求安排進食時間，以健康狀態開展每一天。
急需補充營養
早餐未必一定是早上進食，而是指每日的第一餐。由於身體已經因為休息及睡眠等原因而禁食約8至12小時，所以身體急需補充營養，這一餐的選擇也可能影響血糖、食慾和精神狀態。
該名網紅歸納早餐常見的錯誤，包括充滿糖分與精製澱粉、因為趕時間而匆忙吃早餐、缺少蛋白質、盲目模仿他人的早餐習慣、誤把超加工食品當成健康食品、咖啡加入過多奶精和糖分。
優質早餐的4項特質
其實，一份優質的早餐應該擁有以下4項特質：
有充足的蛋白質，可選擇雞蛋、雞肉、牛肉、希臘乳酪或蛋白質飲品。
搭配橄欖油、牛油果、堅果及乳製品等健康脂肪來源，也可適量加入水果。
進食時應充分咀嚼，並補充足夠水分。
依個人狀況調整進食時間，如醒來後無胃口也毋須勉強進食，也可避免在匆忙與壓力下進食。
健康早餐不只是選對食物，也要考慮個人的生活習慣及身體需求。與其盲目追求流行飲食，不如從營養均衡、食材選擇和良好進食習慣著手，建立適合自己的飲食方式。
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