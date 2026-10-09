早餐食錯有後果 4原則食好每日第1餐 防血糖失控

早餐是每日的第一餐，也是身體補充營養的重要機會，一旦吃錯早餐，有可能會令血糖波動，增加疲勞感。美國有醫學網紅指出，很多人都吃錯早餐，例如攝取過多糖分和精緻澱粉、匆忙進食、蛋白質不足、咖啡添加過多奶精等，並建議掌握早餐4原則，包括補足蛋白質、健康脂肪、水分，以及依個人需求安排進食時間，以健康狀態開展每一天。

急需補充營養

早餐未必一定是早上進食，而是指每日的第一餐。由於身體已經因為休息及睡眠等原因而禁食約8至12小時，所以身體急需補充營養，這一餐的選擇也可能影響血糖、食慾和精神狀態。

該名網紅歸納早餐常見的錯誤，包括充滿糖分與精製澱粉、因為趕時間而匆忙吃早餐、缺少蛋白質、盲目模仿他人的早餐習慣、誤把超加工食品當成健康食品、咖啡加入過多奶精和糖分。