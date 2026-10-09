長輩每6人有1人曾跌倒！防跌不只練肌力 營養、運動、訓練缺一不可

台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚指出，65歲以上長輩，約每6人就有1人曾發生過跌倒意外，肌力下降與平衡感變差是主要原因。

隨著年齡增加，肌力與肌肉量逐漸流失，蛋白質合成能力下降，長輩的跌倒風險也隨之增加。台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚指出，65歲以上長輩，約每6人就有1人曾發生過跌倒意外，肌力下降與平衡感變差是主要原因。建議除了維持肌肉量，也應將平衡訓練納入日常活動，降低跌倒風險。

年長蛋白質合成下降 每公斤可補 1 至 1.5 克蛋白質

蔡森蔚主任表示，人體因為年紀漸長，身體蛋白質合成能力會跟著下降，因此飲食與運動都需要兼顧。一般可依體重每公斤每日攝取1至1.5克蛋白質，並搭配每周3次、每次20分鐘的阻力運動，以維持肌肉功能。

長輩在家也能測平衡 起身走 3 公尺逾 20 秒應注意

蔡森蔚主任提到，大家可透過「起身行走」這項活動，在日常進行動態平衡能力測試。也就是讓長輩從座位起身，行走3公尺後再返回座位坐下，若測試時間超過20秒，建議就醫進行進一步檢查。