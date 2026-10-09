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健康
出版：2026-Oct-09 18:30
更新：2026-Oct-09 18:30

瞓足8個鐘先健康？研究：每個人需求不同 時間並非固定標準

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瞓足8個鐘先健康？研究：每個人需求不同 時間並非固定標準

一個人一天睡多少小時才好？研究曝光差異。圖為示意圖。

每天一定要睡滿8小時才算睡得夠嗎？近期刊登於《Brain Medicine》的一篇綜述文章指出，人類所需的睡眠時間存在個體差異，「每晚8小時」並非所有成年人都適用的固定標準。過去針對不同生活習慣族群的研究也發現，睡眠時間可能受到性別、健康狀況及生活環境等因素影響。

為何不一定要睡滿8小時？研究從傳統生活族群找線索

《紐約郵報》(New York Post)報道，這篇今年8月刊登於《Brain Medicine》的綜述文章，重新檢視現代社會常見的「成年人每晚需要睡滿8小時」觀念。文章作者指出，在鬧鐘、人造照明設備及固定工作制度尚未普及的工業化前社會，人類的睡眠習慣具有相當大的彈性。

過去刊登於科學期刊《當代生物學(Current Biology)的一項研究，也曾觀察坦尚尼亞、納米比亞及玻利維亞3個仍維持傳統生活習慣的原住民族群，結果發現這些族群每晚睡眠時間約為5.77.1小時，即使夜間睡眠時間較短，也沒有透過長時間午睡補眠，在沒有鬧鐘的情況下，通常會在接近日出時自然醒來。另一項刊登於英國皇家學會(Royal Society)旗下期刊的分析則估計，工業化前社會的人們平均每晚約睡6.4小時，提供不同生活習慣下的人們的睡眠情形作為參考。

現代人睡得較晚 人工照明設備可能影響生理時鐘

此外，現代人的生活環境也與過去不同，有研究指出，工業化前社會的人們通常較配合自然日夜變化入睡及起床，相較之下，現代人的睡眠時間往往較晚，也常出現工作日睡得較少、休假日再補眠的情況。研究指出，人工照明設備可能是造成這項差異的原因之一，燈光、電腦及智能手機等人造光線，可能影響人體控制睡眠及清醒時間的生理時鐘，使入睡及起床時間延後。

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睡眠需求存在個體差異 研究觀察睡眠時間與健康關聯

除了生活環境，性別及個人的健康狀況等差異，也可能影響睡眠時間。一項今年5月刊登於科學期刊《自然(Nature)的研究，分析睡眠時間與身體老化之間的關係，結果估計，與較佳健康狀況相關的睡眠時間約介於6.47.8小時，且不同族群得到的結果並不完全相同。

現代人到底該睡多久？成人一般建議每天79小時

美國國家睡眠基金會(National Sleep Foundation)建議，2664歲成人每天睡眠時間以79小時為宜，不過部分成年人所需的睡眠時間可能介於610小時，因此個人所需的睡眠時間可能有所差異，8小時並非所有成年人都適用的固定標準。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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