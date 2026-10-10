大量攝取肌酸 除有助增肌 還可保護1器官

提升運動表現

肌酸是可以從飲食攝取的營養素之一，在海鮮和紅肉都有，但通常僅能使肌肉肌酸飽和度達到60%至80% 。一般建議肌酸的每天攝取分量為5克，可以逐漸補充至肌肉儲存上限，有助ATP重生，進而提升力量與肌肉量。另一方面，肌酸能引導水分進入肌細胞，水分飽滿的話或有助於啟動肌肉生長訊號。有研究發現，年輕素食者研究中，每日5克持續6周，可顯著改善工作記憶與智力表現。

減少心智疲勞

如果將攝取量增加至每日10克，會發生甚麼事？有些人體形較大、重量較重，國際運動營養學會(ISSN)指，他們每日需要5至10克方能維持飽和，體重計算建議為每公斤體重攝0.1至1.4克，以100公斤體重人士為例，每天應攝取10至14克肌酸；此分量亦有助提升骨骼強度指標。此外，提升肌酸攝取量更顯著地提升大腦內的磷酸肌酸濃度；另一研究指，每日8克能減少重複計算時的心智疲勞。