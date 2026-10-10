長者總易疲倦？早上「開不了機」都要留意 研究揭睡眠慣性與認知表現關聯

有些人每天起床後都要坐在床邊發呆好一陣子，緩慢「開機」後才能開始起身做事情，如果長輩也有類似的情況，是不是一樣只是沒睡飽？高齡醫學內科傅裕翔醫生提醒，很多家屬會觀察長輩白天是否容易打瞌睡，但近期一項研究發現，長者若有「睡眠慣性」的狀況，即醒來後需要一段時間才能真正清醒，可能與部分認知測驗表現較差存在關聯，長輩剛睡醒的狀態也是值得多加注意的一環。
研究揭：「睡眠慣性」程度愈嚴重 與分認知測驗表現愈差有關
傅裕翔醫生指出，所謂「睡眠慣性」，是指人剛從睡眠中醒來時，大腦與身體尚未完全切換至清醒的狀態。一般人睡醒時也可能有睡眠慣性的情況，通常會隨著時間逐漸消退，但有些人情況較為明顯，可能出現腦袋霧霧的、動作變慢、情緒變差，也可能持續一段時間後仍未真正清醒。
傅裕翔醫生分享，今(2026)年7月一項研究分析461名平均年齡約74歲的長者，研究人員透過睡眠慣性問卷、白天嗜睡量表及嗜睡嚴重度量表，再搭配6種認知測驗，觀察不同睡眠症狀與認知表現之間的關聯，其中認知測驗在受試者醒來平均約11小時後進行。
研究結果顯示，睡眠慣性程度越嚴重，與其中2項認知測驗表現較差存在穩定關聯，主要涉及手眼動作速度、注意力切換及執行功能。即使將年齡、教育程度、憂鬱、睡眠時間、睡眠呼吸中止及作息型態等因素納入分析，這項關聯仍然存在；相較之下，一般常用來評估白天嗜睡情形的量表，則沒有呈現同樣一致的關聯。
除了觀察長輩白天有無嗜睡情形 起床後多久清醒也要注意
研究團隊推測，長輩出現睡眠慣性的狀況，可能與睡眠轉換至清醒時神經系統的變化、晝夜節律及大腦喚醒系統有關，不過目前相關機轉尚未獲得證實。傅裕翔醫生表示，過去大家可能較關注長輩白天是否一直想睡，但這項研究提供另一個值得觀察的面向，也就是長輩早上醒來後，是否較難真正清醒。但他也提醒，這項研究屬於橫斷研究，只能看出睡眠慣性與認知表現之間的關聯，無法確認睡眠慣性是否是造成認知功能變差的原因。此外，研究是由受試者靠自行回想填寫問卷，對象也以美國白人長者為主，均為研究限制，因此仍需要更多涵蓋其他族群、追蹤期間較長的研究進一步驗證。
傅裕翔醫生建議，家屬仍可留意長輩與過去相比是否出現明顯變化，如果原本起床很俐落，近期卻要花較長時間才能清醒，同時又有做事速度變慢、安排事情困難、記憶改變或白天生活功能下降等情況，必要時應將長輩的睡眠狀況一併告訴醫生，作為後續臨床評估的參考。
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