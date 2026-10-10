65歲男士體檢揪出0.9厘米肺結節！AI輔助3D影像協助肺段切除評估

65歲陳先生長年有健行、行山習慣，日前在例行健康檢查中接受「低劑量肺部電腦斷層(LDCT)」篩檢，在右肺上葉深處發現一顆0.9厘米的毛玻璃狀肺結節，需手術治療切除。經過奇美醫院胸腔外科主任蘇英傑評估，透過AI輔助3D影像重組與肺段手術模擬軟件，進行術前分析與規劃，順利完成手術。

AI 輔助 3D 影像重組模擬 利用既有 LDCT 進行術前規劃 蘇英傑主任表示，肺部血管與氣管分支十分複雜，每個人的解剖結構也不完全相同。過去病人接受低劑量電腦斷層掃描(LDCT)發現肺結節後，若要進一步規劃肺段切除，可能還需要接受一次靜脈注射顯影劑的「顯影電腦斷層(Enhanced CT)」，以確認血管及支氣管位置。對慢性腎臟病人、年長者或有顯影劑過敏體質的病人而言，不僅需要多挨一針，更承受著顯影劑可能引發急性腎損傷、過敏休克等額外醫療風險與奔波等待的心理焦慮。

蘇英傑主任說明，醫療團隊直接利用陳先生健檢時拍攝的非顯影低劑量肺部電腦斷層(LDCT)影像，匯入AI輔助3D影像重組與肺段手術模擬軟件進行立體分析運算。數分鐘內，系統將支氣管、肺動脈、肺靜脈進行3D模型立體重組，協助定位腫瘤位於右肺上葉的特定肺段，並在術前模擬安全切除邊界與預估保留肺容積。經術前規劃後，陳先生未再接受顯影檢查，後續完成肺段切除手術。 術前掌握血管、氣管分支 協助規劃切除範圍 蘇英傑主任解釋，AI輔助3D影像重組與肺段手術模擬軟件，可利用一般體檢拍攝的非顯影低劑量電腦斷層掃描(LDCT)影像，轉化為立體肺部解剖圖，協助醫生在術前掌握血管、氣管分支走向及規劃手術路徑。

傳統肺葉切除就像砍掉一大根樹枝(損失20%至25%肺功能)，而透過3D影像模擬下的解剖性肺段切除，則希望沿著原有的血管、支氣管分支，移除病變所在的肺段，同時保留主幹與周圍健康肺組織。醫生也能在術前計算「安全切除邊界」與「剩餘肺容積」，作為規劃切除範圍的參考；進入手術室後，也有助掌握目標血管位置，降低誤傷出血的機率。

平面影像轉成立體解剖圖 作為肺段切除術前評估輔助 蘇英傑主任說明，AI輔助3D影像重組與肺段手術模擬軟件，可降低傳統術前檢查負擔，利用病人既有的非顯影低劑量電腦斷層掃描(LDCT)影像進行3D重組，協助醫生辨識肺部血管及支氣管，並提供360度旋轉視野與虛擬手術視角，讓原本平面的黑白影像，變成更容易理解的立體解剖地圖。對適合接受肺段切除的病人而言，這類技術可作為術前規劃的輔助工具，協助醫生掌握個別肺部解剖構造及評估手術範圍；實際手術方式及是否適用，仍須依病人的病灶位置、肺部狀況等由醫生評估。