失智早有警號 大腦發炎悄無聲 無耐性專注力下降都有關

全身不同器官和組織都可能因為各種原因而發炎，就算是大腦也不能倖免，但大腦發炎症將與一般炎症引起的紅、腫、熱、痛並不一樣，通常記憶未有消失，惟可能要花多一點才能記起，對壓力或刺激少了耐性，甚至是睡醒後仍是攰的大腦恢復能力變差情況。

對壓力和刺激變得無耐性：以前很有耐性的人，卻變得容易煩燥易怒，原來當生活刺激太密、太急，神經元會把這些變化解讀成威脅，免疫反應就會叫醒發炎小體。

大腦恢復能力明顯變差：以往捱夜後休息一日便可恢復過來，現在生活步伐一亂，便可能要數天才能恢復，反映神經元裡的粒線體出問題，細胞於是發出危險訊號，發炎小體便被叫醒，令大腦處於一種不舒服的狀態。

近年研究發現，大腦裡的神經元，本身有一套名叫發炎小體(inflammasome)的免疫感測系統，當神經元覺得不安全是系統便會啟動，並可產生以下的無聲症狀：

腦霧和腸道一起出問題：研究指出，神經元會透過外泌體把發炎相關訊號送到全身，而腸道的免疫狀態也會反過來影響大腦。當腸道長期處在發炎狀態，大腦便會一直收到不安全訊號而墮入發炎狀態。

增退化風險

大腦長期發炎，短期可能影響清醒感覺、專注力、情緒穩定度，以及睡眠質素，而長遠則可能使發炎小體的關鍵蛋白與錯誤摺疊的蛋白黏在一起，如與認知障礙症有關的類澱粉蛋白及濤蛋白，神經退化風險也會慢慢增加。

不想大腦持續發炎，最好是維持規律及健康的生活模式，避免發炎小體因為外在環境不安全而被啟動，同時也要注意腸道健康，避免大腦因為腸道問題而受到波及。