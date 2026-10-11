腎病患者如何護腎又保肌肉？飲食選擇、醫療介入、運動策略一次過了解

慢性腎病患者需限制蛋白質攝取，又擔心肌肉量不夠、肌少症上身？花蓮慈濟醫院慢性腎病防治中心林于立主任表示，肌少症在一般老年族群中盛行率約7至10%，慢性腎病患者則為15至20%，風險高出2倍。老年族群增肌需要多吃蛋白質，但對腎病患者而言高蛋白可能增加腎臟負擔，建議在醫療團隊協助下規劃飲食與醫療介入，同時進行阻力訓練與有氧運動，兼顧腎臟照護、營養支持與肌肉健康。

慢性腎病分 5 期 尿毒症狀出現，腎功能恐已至末期 林于立主任表示，慢性腎病有10大高危險族群，其中以長期糖尿病、高血壓引發腎臟血管病變為最主要的成因；腎小球腎炎則代表腎臟過濾廢物的主要結構——腎小球發炎受損，常見表現為持久不散的泡泡尿或血尿，上述3類約佔整體腎病成因的七至八成，其他還包括肥胖及代謝症候群、老化、痛風、不當服用具腎毒性的藥物、遺傳及家族史、尿路阻塞和吸菸。 慢性腎病依腎小球過濾率(eGFR)可分為5期，第一期為90以上、第二期60至89、第三期30至59、第四期15至29、第五期則低於15；第一、二期除數值符合外，還須合併蛋白尿、血尿或其他腎臟結構異常，才能診斷為慢性腎病。腎臟是「沉默的器官」，多數腎病患者直到腎小球過濾率低於10，才出現噁心嘔吐、食慾下降、虛弱、嗜睡、反應遲鈍、呼吸喘等尿毒症狀，此時腎功能約僅剩一般人的1/10，需評估接受透析治療。

腎病患者還要防肌少症 「多吃蛋白質增肌」不能照單全收 大眾可留意「泡、水、高、貧、倦」5大徵兆，即泡泡尿持久不散、水腫、高血壓、貧血臉色蒼白與倦怠，若有其中一項，就應前往腎臟科就醫評估。 林于立主任表示，40歲後肌肉量會隨年齡增長，每10年約流失3至8%，高齡族群若營養攝取不足或活動量下降等，更會加速肌肉流失，而腎病本身也會增加肌少症風險，例如腎臟排毒及排酸能力下降，就會抑制肌肉的合成能力，因此腎病患者更需留意肌少症風險。

蛋白質是肌肉合成的主要原料，林于立主任分享，診間常遇到健身族想增肌，卻擔心高蛋白傷腎。然而，目前沒有充分證據顯示健康族群採取高蛋白飲食，會造成腎病或腎功能衰退。不過慢性腎病患者就不同，蛋白質攝取量過高，經代謝會產生過多含氮廢物，也會造成腎臟的入球小動脈血管擴張，增加腎小球的壓力，進而加速腎功能的退化。

低蛋白飲食搭配酮酸胺基酸 再結合運動兼顧肌肉需求 林于立主任提醒，腎病患者控制蛋白質攝取務必確保熱量足夠，避免身體轉向分解體內蛋白質與肌肉作為能量來源，蛋白質來源也應以奶、蛋、魚、肉及豆類等優質蛋白質為主。國際指引建議，若為第三至五期尚未透析的腎病患者，評估無營養不良風險後可採取低蛋白飲食，並由腎臟照護團隊提供個人化的飲食指導。 腎病患者執行低蛋白飲食時，可搭配酮酸胺基酸輔助營養支持。林于立主任說明，酮酸胺基酸本身不含一般胺基酸中的胺基，可在體內轉換為相應的必需胺基酸，供蛋白質合成使用，不額外增加含氮廢物的產生。臨床研究也發現，進行低蛋白飲食時搭配酮酸胺基酸有助於維持腎病患者的營養和肌肉狀態。

運動的刺激可促進肌肉合成，亦是腎病患者預防肌肉流失的必要措施之一。林于立主任建議可結合阻力訓練與有氧運動，有助維持肌肉量、提升肌力，若身體狀況允許，每周應累積至少150分鐘的中等強度身體活動。 護腎不能只靠一招 醫提醒從 4 面向著手 林于立主任提醒，護腎並非僅靠單一產品或藥物即可達成，腎病患者應與醫療團隊配合，透過以下4大面向多管齊下守護腎臟健康： 控制三高與體重：糖尿病與高血壓是慢性腎病的主因，而高血脂和肥胖問題會同時增加腎臟與心血管風險。因此，控制三高與維持理想體重是腎臟護理最基本且重要的一環，應依醫療團隊建議，積極控制，及早達標。 調整飲食：採取「少鹽、少糖、少油炸」原則，避免大魚大肉，減少紅肉及加工食品，提高植物性蛋白攝取比例。平時適量補充水分，但應依心腎功能及水腫情形調整飲水量，避免過多或不足。 維持良好生活習慣：保持規律運動習慣，不吸煙、不喝酒、不熬夜。 正確用藥與定期追蹤：「長期吃三高藥物會傷腎」是腎病患者最常見的錯誤迷思，切勿自行停用三高用藥，也應避免不當使用消炎止痛藥及來路不明、誇大療效的保腎偏方；同時應定期抽血驗尿追蹤腎功能與尿蛋白，即時掌握腎臟健康狀況。