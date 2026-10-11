膝頭痠痛勿只當老化！醫生推薦「10種護關節食物」三文魚、奇異果都上榜

近期入夜氣溫逐漸轉涼，部分長者開始感覺膝蓋痠痛、關節僵硬，起身、走路或上下樓梯不像平時靈活。臺中榮民總醫院嘉義分院家醫部主任陳怡成表示，天氣轉涼可能讓部分患者的關節不適更加明顯，但不代表關節退化加劇；長者也不宜因為怕痛而完全不動，以免肌力下降，增加關節負擔和跌倒風險。

10 種關節友善食材 乳品、魚類及蔬果多元搭配 陳怡成主任介紹10種關節友善食物，包含1種乳品、2種魚類、5種蔬果及2種辛香料。乳品為可補充鈣質與蛋白質的鮮乳；魚類包括富含維生素D的三文魚，以及可提供蛋白質與Omega-3脂肪酸的鯖魚。蔬果則有奇異果、菠菜、椰菜、帶皮蘋果及莓果，其中奇異果所含的維生素C有助膠原蛋白形成，其餘蔬果則含有β-胡蘿蔔素、蘿蔔硫素、槲皮素及花青素等營養成分，可增加植化素、抗氧化營養及膳食纖維的攝取；辛香料則為生薑與薑黃，含有薑醇及薑黃素，可適量加入料理中增添風味。

陳怡成主任提醒，這10種食物應多元搭配、適量攝取，不能取代藥物、復健或其他治療，也不是大量食用其中一種，就能改善關節疾病。

關節保養不能只靠單一食物 仍須搭配適當活動與治療 陳怡成主任強調，選對食物可以補充骨骼、肌肉及關節所需的營養，但飲食只是保養的一部分，不能只靠某一種食物改善關節疼痛。長者關節痛也不一定只是年紀大了，還可能與關節退化、肌力不足、過去受傷或發炎等問題有關。若疼痛反覆出現、一直沒有改善，或已影響走路、上下樓梯及日常生活，可先至家醫科就診，由醫師了解病史、用藥及身體狀況，再視需要轉介骨科、復健科或風濕免疫科。