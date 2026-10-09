調整飲食 紓緩腸易激

腸易激綜合症(IBS)是常見的腸道功能紊亂問題，雖然腸道結構正常，卻常有腹瀉或便秘、腹脹、胃氣等問題。營養師可透過個人化的飲食建議和調整，如減少進食高FODMAP食物、針對壓力和腸腦軸作營養攝取，以減輕症狀困擾。 註冊營養師陳嘉瑜表示，當IBS患者由醫生轉介後，會了解患者的腹痛、腹脹、排便頻率及糞便形態，並參考羅馬準則及布里斯托大便分類法，掌握症狀模式及排便類型，例如以便秘、腹瀉或兩者交替為主；同時評估飲食攝取、營養狀況及生活習慣。「另會排除大腸癌的可能；如有需要，將轉介醫生作進一步檢查。」

個人化調節FODMAP食物 營養師會詢問患者日常飲食內容，檢視有否容易觸發腸道不適的食物；調整飲食時多由低FODMAP飲食著手。陳嘉瑜指，「FODMAP指可發酵寡糖、雙糖、單糖及多元醇，即一些短鏈碳水化合物，較難被小腸吸收，部分人士進食後，腸道內的水分及氣體增加，引起腹脹、腹痛、腹瀉或排便習慣改變。」高FODMAP食物種類相當多，如洋葱、蒜頭、十字花科、豆類、蘋果、芒果、牛奶、豆奶、穀物製品、高果糖玉米糖漿等。 低FODMAP飲食並非一刀切戒掉所有高FODMAP食物，這亦是不少患者的誤解，陳嘉瑜表示長期或致營養不良，「我們會作個人化的飲食調節。患者不耐受、容易觸發症狀的食物，在首2至6周的確會盡量避免，及後會慢慢重新引入，由小分量開始，找出能夠耐受的分量，以後便可依該分量進食，避免過分限制飲食選擇。」

減低腸胃負擔 其他飲食控制方面，食無定時，例如工作忙而少吃一餐，或到深夜才食大餐，容易引致胃部不適，「此外，進食太多高油脂食物，例如咖喱飯、天婦羅，再加熱奶茶，油分太多會減慢胃排空能力，而產生腹脹、腹瀉問題，因此都要避免。」陳嘉瑜續指，「過量咖啡因、酒精、有氣飲品、無糖香口膠，都易致不適和脹氣，這一類食物都要控制分量。」 腸道與情緒 腸易激與情緒亦有關係，當腦部與腸道溝通時，或會將不適的訊號放大，變得敏感。陳嘉瑜建議患者保持均衡飲食，攝取足夠營養，「鎂有助放鬆平滑肌及幫助神經傳輸，可從深綠色蔬菜、腰果、黑朱古力中得到；omega-3脂肪酸參與身體的炎症調節，來源包括三文魚、亞麻籽等；維他命D有助維持整體健康，可從蛋黃等食物攝取，亦可透過適量日曬幫助身體製造。」腸道訊號雖然會被放大，但飲食不必過度限制；均衡攝取、了解自己的身體反應，才是調整腸易激的關鍵。

了解身體對食物反應 一名中年女士約10年前從外國回流，因轉換工作環境，加上曾患癌症，令情緒比較緊張，並出現腸易激綜合症的症狀，要放很多屁才可紓緩肚脹，甚至令她不敢進食。營養師了解其飲食後，發現患者愛吃的豆類、十字花科蔬菜及韭菜餃子可能是症狀觸發因素之一，於是先協助她選擇合適分量的較低FODMAP食物，如菜心、菠菜、番茄、蒸魚、蒸雞等；同時教導如何閱讀營養標籤，避免成分中首5位含有高FODMAP食材，6星期後才開始再引入餃子到飲食中。及後患者更了解自己的身體反應，壓力減輕，症狀得以紓緩。