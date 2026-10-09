早期乳癌藥物資助 減復發憂慮

乳癌是本港女性最常見癌症，以一生累積風險計算，每13名女士便會有一人患上。當中以HR+/HER2-乳癌亞型最普遍，佔約44.5%。為減低患者復發風險，大中華癌病基金會與恒瑞醫藥合作推出「新」藥港用‧免費指定患者藥物使用計劃，全數資助100名公院早期乳癌患者使用CDK4/6抑制劑，緩解癌症病人家庭的財政壓力。 香港乳癌研究組前主席、內科腫瘤科專科醫生楊明明教授表示，本港乳癌患者確診時逾半為第一期，而第二及三期合共約26.6%，後者復發風險相對較高，「研究指早期高復發風險的乳癌患者中，每約4至5人便有1人於10年內復發，意味患者即使確診時及時接受治療，仍須長時間面對隨時復發的心理壓力。」

提升無侵襲性疾病存活率 早期HR+/HER2-乳癌手術後，一般會安排輔助治療，減低復發率和死亡風險，包括化療、放射治療，及內分泌輔助治療(ET)等。而近年研究發現，在ET輔助治療之外再加入CDK4/6抑制劑，有助再減復發率和死亡率。

楊明明引述，有3個涉及逾5,000名中至高風險參加者的臨床研究，比較ET輔助治療加CDK4/6抑制劑，以及只用ET輔助治療的分別。結果發現，3個研究分別指出連同CDK4/6抑制劑使用，於無侵襲性疾病存活率可提升7年6.5百分點(77.4% vs 70.9%)、5年4.5個百分點(85.5% vs 81%)，及3年2.9個百分點(89.1% vs 86.2%)，證明有助減低復發風險。 簡易程序專注治療 為幫助患者減低面對復發的心理負擔，以及用藥的經濟壓力，大中華癌病基金會與恒瑞醫藥合作推出CDK4/6抑制劑藥物資助計劃，名額100個。患者在術後由公立醫院主診醫生評估適用，在申請參加資助計劃並由大中華基金會跟進後，患者可於公立醫院的藥劑部直接領取藥物，省卻繁複的手續及程序，可以安心專注於治療。大中華癌病基金會創辦人及董事局主席鄭錦鐘博士表示，患者整個療程(兩年)可免費用藥，希望計劃能為患者提供實際支援。恒瑞醫藥國際商業和組合策略負責人Dr. Karen Atkin指，有關藥物為內地首款自主研發CDK4/6抑制劑，已完成第三期臨床試驗，並獲國家藥品監督管理局批准在內地上市，並已提交香港衛生署作新產品註冊申請。

每年檢查 留意徵狀 日常生活上，楊明明建議乳癌患者在手術後，尤其切除腋下淋巴者，要多做伸展運動，避免肩關節僵硬及手部水腫，並維持健康飲食和作息。「此外，若癌症復發，常見轉移至另一邊乳房、肺、肝、骨等，故每年應為另一邊乳房作影像檢查，若有不明咳嗽、皮膚變黃、疼痛等持續數星期，應求醫以及早發現和處理。」