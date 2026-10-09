降血壓方法｜血壓長期高企？美國營養師分享3套護心早餐 控血壓更有感！

高血壓在香港相當普遍，患病人數也愈來愈多。控制血壓除了減少鈉含量攝取有關，每日的早餐也是控制血壓也非常重要！ 點食早餐可降血壓？ 高血壓患者的早餐應以低鈉、高鉀、高纖維與優質蛋白質為主，不但有助降低血壓，也可達到護心功效。 鉀、鎂、鈣離子：放鬆平滑肌並促進鈉隨尿液排出 β-葡聚醣與水溶性纖維：降低血液中的壞膽固醇 Omega-3脂肪酸與花青素：減少血管內皮細胞發炎反應，提升血管彈性





降血壓護心早餐推薦：希臘乳酪配合桃 紐約營養師Simone Harounian指，希臘乳酪含有豐富的蛋白質，可增加飽足感，減少因飢餓而亂食零食，加上希臘乳酪亦含有鈣、鎂、鉀等多種礦物質，有助於維持正常血壓，過去也有研究指出食用乳酪與較低的高血壓風險存在關聯。另外合桃有豐富的多元不飽和脂肪酸，其中包括α-亞麻油酸（ALA），屬於人體必需的ω-3脂肪酸，對維持心血管健康相當重要。 降血壓護心早餐推薦：隔夜燕麥 美國佛羅里達州營養師Suzanne Fisher推薦食近年興起的早餐隔夜燕麥，大家只須前一晚將燕麥加入牛奶或乳酪，再加上不同的水果即可食用。香蕉富含鉀離子，能抵銷鈉帶來的危害並幫助放鬆血管壁；燕麥含有β葡聚醣，能幫助降低膽固醇；莓果含有花青素，絕佳抗氧化力有利降低高血壓風險。

降血壓護心早餐推薦：鮮果蔬菜 Smoothie 美國波士頓營養師Eliza Leone建議，血壓高人士每天早上可飲一杯綠色蔬菜Smoothie，只要將把食材全部丟進果汁機，就能輕鬆喝下豐富的營養素！菠菜可提供大量鈣、鎂與鉀，幫助維持體液平衡與健康血壓；菠蘿的微酸甜味剛好能掩蓋蔬菜的青澀味；車厘子與香蕉可增加滑順的奶油口感；亞麻籽含有Omega3，可降低體內的三酸甘油酯。 最後再加上希臘乳酪，是有益又好飲的早餐！