7成港人受失眠及眼乾雙重折磨？睡前一杯「大腦熄機」兼護眼

香港生活節奏快、工作壓力大，相信不少人都曾體驗過晚上「眼光光等天光」的痛苦。研究顯示高達 7 成港人曾受失眠問題困擾，持續失眠的成年人更佔近 4 成！ 你有沒有試過：明明很累，但躺在床上大腦卻像「未熄機」般不斷運轉？又或者半夜經常醒來、睡醒依然全身疲憊？其實，失眠通常不是單一原因造成的。除了工作壓力、情緒焦慮外，睡前習慣滑手機更是港人失眠的致命傷！ [即測你屬於哪種「港式失眠」？] 1. 難以入睡型：上床半小時以上還在「輾轉反側」數綿羊

2. 淺睡多夢型：時睡時醒，稍微有聲音就驚醒，無法進入深度睡眠 3. 越睡越累型：睡足 8 小時，起床後依然覺得頭昏腦脹、全身無力 4. 過早醒來型：比平時早醒 1 至 2 小時，之後便再不能入睡

忽視失眠後果嚴重！全方位損害身體與「靈魂之窗」 失眠絕非單純的疲倦問題，長期忽視會對全身健康造成連鎖反應。除了增加心血管疾病、免疫力下降及焦慮情緒的風險外，對眼睛的傷害更是現代人的隱形殺手！ 許多人睡不著時，習慣拿起手機滑社交平台或睇劇，螢幕散發的藍光會嚴重抑制體內褪黑素分泌。加上睡眠不足導致眼部血液循環不良及淚液分泌減少，乾眼症、視力模糊、頑固黑眼圈甚至眼壓過高便會相繼找上門，令雙眼提前老化！ 告別西藥依賴！澳洲天然配方助「大腦熄機」兼護眼

想改善睡眠，除了培養規律作息外，睡前補充如 GABA、色胺酸、鎂與鈣等天然營養素，能有效穩定情緒及大腦。 然而，市面上不少助眠產品成份單一，有些甚至含有西藥成份或直接添加褪黑素，吃多了容易產生依賴，第二天醒來更可能出現頭昏腦脹的「宿醉感」。 針對港人雙重痛點，瑞一寶「酣睡護眼高鈣營養粉」採用澳洲優質奶源製造，主打無藥性、無褪黑素、不具依賴性。產品開創性地結合 7 種酣睡配方與 4 種護眼元素，透過獨家的「酣睡護眼四部曲」，讓你利用夜間睡眠黃金期，一次過養神兼護眼：

第一部「睡前鬆」：結合熱情花提取物、L-谷胱甘肽與甘氨酸鎂，放鬆整天緊繃的神經與肌肉，卸下一整天的疲憊。 第二部「入睡易」：配合 GABA 與芹菜素，宛如為過載的大腦按下「一鍵關機」，大幅縮短入睡時間，再也不用痛苦數綿羊！ 第三部「深層睡」：芝麻素與 L-色胺酸調節生理時鐘，減少半夜驚醒或多夢，大大提升深度睡眠比例，第二天起床自然精神煥發！ 第四部「夜間護眼」：特別加入低頭族必備的葉黃素、玉米黃素、胡蘿蔔素與 DHA。葉黃素與玉米黃素就像眼睛的「藍光過濾鏡」，能舒緩眼部肌肉；DHA與胡蘿蔔素則能滋潤眼球防止乾澀，在睡夢中修護雙眼。

低糖高鈣植物奶配方！成為全家人的睡前放鬆儀式 瑞一寶「酣睡護眼高鈣營養粉」採用純植物奶配方，具備低糖、低脂、低膽固醇且高鈣的特點，連素食人士及注重健康的老人家也能安心飲用。 只需在睡前一小時，將3 匙營養粉沖泡 150 毫升溫水，口感溫潤。無論是高壓上班族、需要輪班的工作者、長期滑手機的低頭族，或是受更年期及眼乾困擾的長輩，都能透過這杯溫暖的睡前儀式，重拾久違的高品質、深度好眠與明亮雙眼！ 立即購買