大閘蟹營養｜蟹膏高膽固醇會增心血管病風險？老友記食唔食得？兩類人忌食！

每年的9至12月是大閘蟹產季，不少人都愛在這時節大快朵頤！不過多蟹膏的大閘蟹，到底長者又可否食用？
根據基督教拿打素社康服務的資料，大閘蟹其實是河蟹的一種，通常於中國的江域或湖泊出產。營養價值跟其他蟹的相若，100克大閘蟹蟹肉大約有100卡路里，屬於優質蛋白質，蟹肉脂肪含量很低，100克蟹肉只有2.6克脂肪。
大閘蟹的營養(每100克可食用份量)
鈣：126毫克
鐵：2.9毫克
鋅：3.68毫克
大閘蟹營養｜膽固醇含量
要注意的是，大閘蟹的膽固醇含量頗高，一隻5至6両的大閘蟹約有267毫克膽固醇，不少人擔心進食太多膽固醇會影響血液的壞膽固醇水平，增加患上心血管疾病的風險，但其實對膽固醇影響更大的是整體脂肪的攝取量，尤其是飽和脂肪及反式脂肪，一般含高膽固醇的食物亦含較高飽和脂肪，所以限制進食動物皮層、加工肉類、牛油、餅乾類(普遍含棕櫚油)、蛋糕、酥皮或油炸類小食等等更為重要，相反，大閘蟹的飽和脂肪及反式脂肪較少，適當攝取不會對身體構成太大的健康風險。
大閘蟹營養｜兩類人忌食
蟹肉有營養，但以下兩類人應盡量避免，包括對甲殼類敏感的人士，及痛風患者也應避免。痛風的成因是身體不能代謝食物中的嘌呤，使血液中的尿酸濃度上升，而尿酸會變成結晶體聚積在關節上，誘發痛風，而蟹屬於高嘌呤食物，建議每星期最多吃一次，而發病期間則要避免。
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