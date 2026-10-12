大閘蟹營養｜蟹膏高膽固醇會增心血管病風險？老友記食唔食得？兩類人忌食！

每年的9至12月是大閘蟹產季，不少人都愛在這時節大快朵頤！不過多蟹膏的大閘蟹，到底長者又可否食用？

根據基督教拿打素社康服務的資料，大閘蟹其實是河蟹的一種，通常於中國的江域或湖泊出產。營養價值跟其他蟹的相若，100克大閘蟹蟹肉大約有100卡路里，屬於優質蛋白質，蟹肉脂肪含量很低，100克蟹肉只有2.6克脂肪。