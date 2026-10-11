中大研究：CD8⁺調節性T細胞成為動脈粥樣硬化治療新靶點

動脈粥樣硬化是導致冠狀動脈疾病及中風等致命心血管疾病的主要成因之一。當脂質和免疫細胞在血管壁累積，便會在動脈內膜形成粥狀斑塊，使動脈管腔狹窄甚至堵塞。 中大醫學院最新研究發現，「CD8⁺調節性T細胞」(簡稱「保護性CD8⁺ Treg」)的免疫細胞可作為新型治療靶點對抗動脈粥樣硬化。

免疫細胞與血管細胞「對話」失衡 血管壁中層的血管平滑肌細胞，負責維持血管結構和張力。正常情況下呈「收縮型」，以調節血管收縮；血管中膜層本身具有免疫屏障，免疫細胞未能進入。然而，在動脈粥樣硬化進程中，血管平滑肌細胞會發生表型轉變，由收縮型轉變為致病性的合成型，甚至轉為巨噬細胞樣細胞，促進斑塊形成並增加斑塊的不穩定性，容易破裂並引發血栓形成，導致心肌梗塞及中風等致命心血管事件。 中大姚連生外科講座教授劉潤皇教授表示，「晚期動脈粥樣硬化的斑塊中已知存在大量的CD8⁺ T細胞，但其如何影響血管平滑肌細胞一直有待破解。」

CD8⁺ T細胞可分為「保護性CD8⁺ Treg」及「效應CD8⁺ T細胞」，前者用於抑制過度發炎及防止自體免疫過度反應，而後者則負責清除被病毒感染的細胞與腫瘤細胞，同時會引發炎症。研究結果發現，在動脈粥樣硬化進程中，「效應CD8⁺ T細胞」數目超越「保護性CD8⁺ Treg」，繼而抑制用以維持血管平滑肌細胞正常狀態的關鍵Notch訊號通路。當該訊號通路受到抑制，血管平滑肌細胞會出現異常增殖及表型轉換。 訊號通路受抑制致病情惡化 研究人員透過人類動脈粥樣硬化斑塊的單細胞RNA測序數據與細胞通訊網絡分析，證實CD8⁺ T 細胞是斑塊中與血管平滑肌細胞發生相互作用頻率最高、最主要的免疫細胞群體，而CD8α分子就是兩者之間的溝通橋樑。團隊進一步利用動物模型進行驗證，將CD8⁺ T細胞轉移至動脈粥樣硬化小鼠，確認當血管平滑肌細胞的Notch訊號通路受抑制時，小鼠的粥樣硬化會加劇惡化。

心血管疾病治療新思維 由於CD8⁺ T細胞十分重要，研究團隊測試在不清除CD8⁺ T細胞的情況下，透過阻截CD8α分子與血管平滑肌細胞的通訊，以抑制「效應CD8⁺ T細胞」所帶來的致病作用。 研究團隊發現一種非溶細胞性抗CD8α抗體，可抑制「效應CD8⁺ T細胞」活化，同時誘導並擴增「保護性CD8⁺ Treg」，顯著減少動脈粥樣硬化小鼠的斑塊面積和脂質含量，並增加膠原蛋白含量，令斑塊趨於穩定。 研究通訊作者、中大醫學院化學病理學系教授呂愛蘭教授表示，「這研究首次繪製了CD8⁺ T細胞與血管平滑肌細胞之間的『免疫—血管對話圖譜』。透過精準誘導具保護作用的『保護性CD8⁺ Treg』亞群，有望恢復血管平滑肌細胞的健康狀態，穩定粥樣斑塊，為治療動脈粥樣硬化提供全新的治療策略——『馴化』免疫系統而非『消滅』免疫細胞。」