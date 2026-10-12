腸道出問題就食益生菌？小心愈食愈衰 營養師揭腸道失衡3大原因

近年營養補充品愈來愈受歡迎，不少人為了更健康而開始食營養補充品，而益生菌則是最為歡迎的其中之一。尤其是想改善腸道健康、腸道菌的人，往往會先選擇益生菌，不過食了益生菌是否就等如腸道健康？是否人人都適合食益生菌？

腸道是最大免疫器官！ 腸道除了作為消化及吸收的器官外，也是人體最大的免疫器官。台灣營養師陳怡錞指，70％的免疫細胞都是住在腸道黏膜的後方，並會對吃下肚的食物產生反應，例如食物敏感所產生的過敏反應就是其中一種免疫反應，而身體中很多發炎反應其實是來自腸道。過去也有研究發現，90％以上的血清素是腸道中大約20種細菌協助產生。透過腸腦軸的影響，腸道細菌可以影響腦部的運作。 一定要補充益生菌嗎？ 人體無法分解膳食纖維，因此膳食纖維主要是給腸道益菌作為食物用途(也就是所謂的益生質)，因此只要平日的膳食纖維食得足夠，加上平時有吃發酵食物，是毋須再額外補充益生菌的。

腸道失衡3大原因 而如果在腸道失衡的情況下補充益生菌，有時不僅無法改善症狀，甚至可能愈補愈糟，加重身體負擔。陳怡錞解釋，腸道失衡多由以下3大原因造成： 質與量的改變：此為最常見的類型，主要是因爲壞菌數量比好菌多，此類失衡可透過調整飲食、攝取膳食纖維與補充優質益生菌獲得顯著改善。 代謝產物改變：腸道微生物發酵後會產生短鏈脂肪酸與乳酸。當這些代謝物比例異常時，會傷害腸道黏膜。此類失衡難以透過表面症狀判斷，通常需經由專業的「糞便檢測」分析代謝物濃度才能確診。

分布位置的改變：「小腸細菌過度增生」 (SIBO)屬於結構性的失衡，細菌從小腸後半端或大腸逆流移至小腸前半端，造成細菌長錯位置。 陳怡錞解釋，當大量細菌位於小腸前半端，食物進入後會提早被發酵，產生大量氣體，也就會造成腹部脹氣。若你發現「吃益生菌反而更脹氣」，這是一個重要的臨床警訊。這也代表原本的腸道中已經有太多各種細菌，此時補充等於加重負擔。