肌力訓練不只增肌 研究揭可啟動脂肪分解機制 助控體重

帶氧運動可以提升心肺功能，而阻力鍛煉則有助訓練肌肉強化肌力。研究更指這些肌力訓練甚至可以啟動分解內臟脂肪的機制，即能針對包覆在內臟周圍、對健康具有威脅的脂肪組織。

負重爬樓梯 該項刊載在《Life Science》的研究，由巴西一間大的研究團隊進行，以區分運動產生的生物學影響，與體重下降後引發的次級變化。研究團隊先讓雄性小鼠攝取高脂肪飲食以誘發肥胖，然後將牠們分成久坐組和運動組。2組小鼠都持續攝取高脂肪飲食，以確保牠們之間唯一的差異有否進行體能活動。 為了模擬肌力訓練，運動組小鼠需要攀爬一座高70公分的階梯，尾巴上綁著負重物。牠們以自身最大負重能力的70%進行訓練，每次訓練須完成20次攀爬，每次之間休息60至90秒。

增加脂肪分解 經過7日的訓練後，分析發現運動組小鼠的腸繫膜脂肪組織比久坐組小鼠為少。腸繫膜脂肪組織是包覆在腸道周圍的脂肪，亦是與人類內臟脂肪最相近的脂肪組織之一。此外，運動組小鼠的脂肪細胞比久坐組小鼠較少，推測脂肪細胞縮小反映這些脂肪組織的發炎程度正在降低，代謝健康狀況也可能正在改善。 研究團隊又以分子分析技術觀察小鼠脂肪組織內的蛋白質、基因及相關分子訊號，結果發現，肌力訓練令運動組小鼠PLIN1蛋白質與ABHD5蛋白質之間的互動增加，恢復因肥胖而受損的部分脂肪分解過程。

7日已有效果 研究人員解釋，儲存的脂肪要被身體轉化為供應能量之前，細胞必須先透脂解作用把脂肪分解，其中PLIN1負責協助控制細胞取得這些脂肪儲存的通道，當身體進行運動時，PLIN1會發生變化並釋放ABHD5，從而啟動ATGL酵素分解存在於細胞內的脂肪。 他們指出，人們往往會認為做了2個月的肌力訓練體重卻沒有減輕，就代表訓練沒有任何效用，但今次研究表明，即使是短短7日的肌力訓練，也能讓刺激脂肪分解的路徑則變得更加活躍。