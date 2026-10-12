沖水「生物氣溶膠」四圍噴！研究：最高逾1米 蓋廁板仍難阻隔

每次沖馬桶時，看不見的微小液滴可能也跟著飄散到空氣中。澳洲弗林德斯大學研究團隊回顧22項研究發現，馬桶沖水產生的水流擾動，可能將含有細菌、病毒等微生物的微小液滴帶入空氣，部分研究甚至在距離地面約1.5公尺的高度偵測到相關粒子，且至少可在空氣中停留20秒。研究團隊提醒，蓋上廁板雖可作為預防措施，卻無法完全阻止這些粒子逸散，平時仍應做好馬桶清潔及洗手等衛生措施。

沖馬桶為何會有東西飄進空氣？水流擾動形成微小液滴 《紐約郵報》(New York Post)報道，這項研究由澳洲弗林德斯大學研究團隊進行，並於今年刊登於《整體環境科學》(Science of the Total Environment)，研究團隊系統性回顧22項過去針對馬桶沖水產生氣溶膠及生物氣溶膠的研究，希望了解哪些因素會影響這些空氣中微小粒子的產生及散布。 所謂「氣溶膠(aerosol)」，是指可長時間懸浮於空氣中的微小固體或液體粒子，但若其中含有細菌、病毒等微生物或其他生物性物質，則稱為「生物氣溶膠(bioaerosol)」，過往研究指出，氣溶膠的尺寸通常介於納米級至微米級，吸入後可深入人體呼吸道，而生物氣溶膠也可能涉及部分病原體的傳播，例如新冠病毒(SARS-CoV-2)、退伍軍人菌(Legionella)、流感病毒及諾如病毒等。研究團隊指出，沖馬桶時快速流動的水會產生擾動，將微小液滴帶入周遭空氣，而其中的微生物可能來自使用馬桶後留下的污染物，但也可能原本就存在於沖洗用水中。

微小粒子可飄到 1.5 公尺高 部分至少懸浮 20 秒 研究團隊發現，不同研究測得的氣溶膠濃度有所差異，其中美國科羅拉多大學2022年的一項研究曾利用雷射呈現肉眼看不見的氣溶膠散布情形，發現商用馬桶沖水產生的氣溶膠可在約8秒內上升至約1.5公尺，相當於許多人呼吸高度的位置。另有研究發現，沖水產生的部分粒子至少可在空氣中懸浮20秒，這些懸浮粒子的尺寸許多介於0.3至10微米，其中多數小於3微米，可能有被人體吸入的風險。

馬桶內微生物愈多、沖水量愈大 恐增氣溶膠濃度 研究進一步發現，馬桶水中的微生物含量及每次沖水量，是影響氣溶膠產生的重要因素，在部分實驗中，研究人員會先將特定微生物加入馬桶水中，再觀察沖水後的變化，結果顯示水中微生物濃度每增加10倍，空氣中的氣溶膠及生物氣溶膠濃度約增加至2.6倍，而若每次沖水量每增加1公升，空氣中的氣溶膠及生物氣溶膠濃度約增加至1.3倍。研究團隊因此認為，若使用具有大小水量選擇的兩段式沖水馬桶，在適合的情況下選擇較小沖水量，可能有助減少氣溶膠產生。

蓋廁板就沒事？研究：微小粒子仍可能從縫隙逸散 至於不少人習慣沖水前先蓋上廁板，研究團隊發現，目前各項研究對於廁板位置是否能明顯降低空氣中的氣溶膠及生物氣溶膠濃度，證據仍有限且不一致。一項2024年刊登於《美國感染控制期刊》(American Journal of Infection Control)的研究發現，沖水前蓋上廁板雖可阻擋較大的粒子，但更微小的粒子仍可能從廁板、座墊及馬桶座之間的縫隙逸出，因此不能將蓋上廁板視為完全阻隔氣溶膠的方法。 不過，研究主要作者莉拉阿迪亞尼(Lira Adiyani)仍建議，在有廁板的情況下，沖水前可先將廁板蓋上，作為降低潛在暴露的預防措施，只是目前仍需要更多研究確認實際效果。除了蓋上廁板，大眾平時仍應定期清潔馬桶及周遭表面，並在如廁後確實洗手，以減少微生物污染，若使用兩段式沖水馬桶，在適合的情況下也可選擇較小的沖水量。