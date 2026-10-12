男性變得易嬲怒可能與荷爾蒙變化有關？專家談「男性易怒症候群」

男性隨著年齡增長，除了體力及性慾可能出現變化，情緒也可能受到影響。外國近年討論一種被稱為「男性易怒症候群」(又稱「男性易怒綜合症」，Irritable Male Syndrome，IMS)的現象，泛指男性可能出現緊張、易怒、疲倦及情緒低落等問題，部分討論認為可能與雄性荷爾蒙「睾酮」變化有關。不過，IMS目前並非正式的臨床診斷，症狀也可能受到睡眠及生心理狀態等多重因素影響。

「男性易怒症候群」是甚麼？概念最早來自動物研究 綜合《紐約郵報》(New York Post)、《華盛頓郵報》(The Washington Post)、《哈芬登郵報》(Huffpost)報道，「男性易怒症候群」一詞最早由英國生物學家傑拉德林肯(Gerald Lincoln)於2001年提出，他當時研究蘇格蘭索艾羊(Soay sheep)，發現成年雄性索艾羊在睾酮下降後，可能出現緊張、易怒、倦怠及情緒低落等反應，後來有學者將這項概念延伸至人類，但IMS至今並非正式的臨床診斷。 目前被歸納與IMS有關的表現相當廣泛，其中情緒方面包括易怒、焦慮、情緒起伏不定或低落，及具攻擊性和自信心與行動力下降；生理方面則可能出現疲倦、性慾和性功能下降、肌力下降、失眠及腹部脂肪增加；認知部分也可能有注意力不集中、記憶力減退或決策能力受到影響等情況。

不只性慾和肌力 睾酮變化也可能影響情緒 美國內科醫生哈利姆穆罕默德(Haleem Mohammed)指出，人們常認為雄性睾酮只與性慾及肌肉量有關，但睾酮也與男性的競爭意識、行動力、處事果斷程度及情緒反應有關。但男性出現易怒等問題，原因不一定只有睾酮，心理學家詹姆斯戴維斯(James Davis)指出，男性隨著身體機能下降、肌肉量流失及性慾改變，可能產生自我認同危機，若同時面臨工作、財務及人際方面的壓力，再加上睡眠不足、缺乏表達脆弱情緒的經驗或面臨社交孤立等情況，這些因素累積後都可能引起身心變化。

易怒症候群具周期性？專家提醒就醫時機 林肯最初的動物研究發現，雄性索艾羊的相關行為變化會隨著睾酮變化而出現，因此具有一定的周期性。不過，這種情況不能直接套用在雄性人類身上。專家表示，在男性身上，目前較受到關注的是隨著年齡增長而逐漸下降的睾酮，這類變化有時被稱為「男性更年期(andropause)」，醫療上則可討論與年齡相關的「性腺功能低下症(hypogonadism)」。 美國石溪大學醫學中心副教授、泌尿科醫生威廉柏格(William Berg)指出，不少男性面對情緒波動、疲倦或性慾變化時，可能因擔心被認為軟弱而不願開口求助，但主動討論這些問題有助於進一步了解自己的健康狀況，若相關問題持續影響生活，可由醫生評估情緒、睡眠及性功能等狀況，並視情況檢查睾酮濃度，確認是否存在睾酮不足或其他健康問題，另飲食、運動等，也可依個人情況一併調整。