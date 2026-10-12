減肥針｜打減肥針慘甩頭髮兼肌肉流失 醫生教5招保頭髮留肌肉

減肥針盛行，但副作用卻令人擔憂？有醫生指出，有患者使用減肥針後，雖體重下降但卻開始出現脫髮與肌肉流失問題。這個減肥針的副作用與5大可能原因有關，醫生指出有5大方法有助改善這個問題。

減肥針｜打減肥針慘變甩頭髮肌肉流失 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，門診接連遇到數名女性患者使用俗稱「瘦瘦針」的減重藥物後，體重明顯下降，惟隨後陸續出現洗頭時去水位毛髮增多、髮界變寬、馬尾變細等情況。部分人進一步接受身體組成檢測後，更發現肌肉量同步下降。 劉醫生提醒，減重若只追求體重計上的數字，而忽略飲食、蛋白質、微量營養素及肌肉訓練，減去的可能不僅是脂肪，還包括寶貴的肌肉與頭髮。 減肥針｜減重針劑的作用機制

他解釋指，目前常見的減重針劑，包括作用於GLP-1受體的semaglutide，以及同時作用於GIP與GLP-1受體的tirzepatide。GLP-1原為人體進食後由腸道分泌的荷爾蒙，此類藥物主要透過3方面協助減重：一是作用於腦部食慾中樞，降低飢餓感與對食物的渴望；二是延緩胃排空，使人較早產生飽足感且維持較久；三是促進與血糖相關的胰島素分泌、抑制升糖素，幫助餐後血糖控制。 因此，不少人施打後食量自然減少，甚至整天不覺飢餓，熱量攝取下降，體重便逐漸減輕。惟食慾變小，並不代表身體對蛋白質、鐵、鋅及其他營養素的需求也隨之消失。

減肥針｜為甚麼用減肥針會導致脫髮？ 以semaglutide的減重臨床試驗資料而言，脫髮約出現3%的使用者，安慰劑組約為百分之一。Tirzepatide的減重研究及藥品資料亦將脫髮列為可能不良反應，整體約4%至5%，且女性通報比例明顯高於男性。 根據2016年刊登於《BMJ》的大型研究，第二型糖尿病患者使用GLP-1受體促效劑後，發生非疤痕性脫髮的風險，較使用SGLT-2抑制劑者高約37%，較使用DPP-4抑制劑者高約68%。惟需注意，此為相對風險增加，絕對發生率仍不算高，大約每千人每年增加3至9例。研究僅能證明兩者有關聯，尚不能完全證明是藥物直接傷害毛囊。

臨床上最常見的解釋為「休止期脫髮」。毛髮有其生長周期，當身體經歷快速減重、熱量嚴重不足、疾病、手術、心理壓力或營養缺乏時，大量毛囊可能提早由生長期進入休止期。因此，脫髮未必在開始減重時立即出現，而可能在快速減重後2至3個月才變得明顯。 減肥針｜5大減肥針導致脫髮可能原因 劉醫生拆解脫髮可能原因包括： 體重下降過快：身體感受到明顯能量不足時，會優先維持心臟、腦部等重要器官，頭髮生長可能暫時被列為較次要工作。 蛋白質攝取不足：頭髮主要結構為角蛋白。食慾被明顯壓抑後，部分人一天僅進食一至兩餐，甚至只吃水果、沙律或少量澱粉，總蛋白質遠低於身體需求。 鐵、鋅及其他營養素不足：女性原較易有缺鐵問題，若再因食量減少、經血量多或飲食不均衡，鐵蛋白可能進一步下降。鋅、維他命D、維他命B12、葉酸等不足，亦可能與脫髮或毛髮生長不良有關。 噁心、嘔吐或長期食不下嚥：部分使用者因胃腸道副作用而攝取不足，除熱量下降外，亦可能伴隨脫水與多種營養素缺乏。 本身已有其他脫髮因素：例如甲狀腺功能異常、缺鐵性貧血、多囊卵巢綜合症、雄性禿、產後脫髮、自身免疫疾病，或某些藥物影響。

因此，脫髮不一定只有單一原因，亦不能一見脫髮便自行大量補充保健食品。

減肥針｜為甚麼用減肥針會導致肌肉同步流失？ 任何明顯的體重減輕，不論是節食、手術或用藥，均可能同時減少脂肪與瘦體組織。研究顯示，使用GLP-1類藥物後，減去的體重雖以脂肪為主，但其中一部分可能來自瘦體組織。部分研究中，瘦體組織約佔總減重量的20%至30%，實際比例受年齡、蛋白質攝取、活動量及是否進行阻力訓練等因素影響。 瘦體組織並不完全等同肌肉，當中還包括水分及其他非脂肪組織。然而，若體重快速下降，同時出現握力變差、走路容易疲倦、臀腿變細，或身體組成檢測顯示骨骼肌下降，便不能單以「體重變輕」判斷治療成功。尤其對中高齡者而言，肌肉一旦減少，可能影響基礎代謝、血糖利用、平衡能力及未來生活功能。

減肥針｜5招降低脫髮與肌肉流失 1. 勿將「食得愈少」當作效果愈好 減重針的目的並非讓人完全不吃東西，而是協助控制食慾，建立可長期維持的飲食習慣。不宜自行快速加量，亦不應刻意將每日熱量壓至極低。一般可將每周減少約原體重0.5%至1%，視為較合理的參考範圍，但仍須依起始體重、年齡、疾病及醫療監測個別調整。 2. 每餐先安排蛋白質 減重期間，建議每日蛋白質可朝每公斤體重1.2至1.6克規劃，並分散至不同餐次，而非全部集中在晚餐。可從雞蛋、魚、雞肉、瘦肉、牛奶、無糖乳酪、豆漿、豆腐及豆類中攝取。食量小的人，可先吃蛋白質，再吃蔬菜與適量全穀類。惟若有慢性腎臟病、嚴重肝病或其他特殊疾病，蛋白質量必須由醫生或營養師個別評估，不能直接套用高蛋白公式。

3. 每周安排阻力訓練 僅補充蛋白質而完全不刺激肌肉，保留肌肉的效果仍然有限。建議每周至少進行二至三次阻力訓練，例如深蹲、抬腿、彈力帶、啞鈴或器械訓練，並依年齡及關節狀況逐步增加強度。同時保留日常走路與適量有氧運動，讓減重重點放在脂肪，而非功能性的肌肉。 4. 勿只補生物素，應先找原因 網絡上常將脫髮直接歸因於生物素不足，但真正的生物素缺乏並不常見。大量補充生物素亦可能干擾甲狀腺、心肌酵素等抽血檢驗。若脫髮持續，可依臨床狀況評估血球計數、鐵蛋白與鐵代謝、甲狀腺功能、維他命B12、葉酸、維他命D、鋅、肝腎功能及整體蛋白質營養狀況。營養補充應以飲食與檢測結果為基礎，並非每種都吃、劑量愈高愈好。

5. 定期追蹤的不只是體重 除體重與腰圍外，亦可追蹤骨骼肌量、體脂率、握力、日常活動能力、飲食紀錄，以及是否出現疲倦、頭暈、怕冷、月經改變或明顯脫髮。若體重下降很多，但肌肉持續減少、體力變差，便需重新調整熱量、蛋白質、運動與藥物劑量。 減肥針｜脫髮後能否恢復？ 若主要為快速減重或營養不足引起的休止期脫髮，在減重速度穩定、營養恢復之後，多數人的毛囊並無永久受損，頭髮通常有機會逐漸恢復。惟毛髮周期緩慢，往往需三至六個月才看得到改善，完全恢復可能需要更久。若出現圓形禿髮、頭皮紅腫疼痛、疤痕、眉毛亦脫落，或脫髮超過六個月仍未改善，則需由皮膚科進一步檢查，不能全部歸因於減重針。

減重針並非不能打，而是不能只打針、不管理營養與肌肉。真正理想的減重，不僅是體重變輕，而是脂肪減少、肌肉盡量保留；血糖與代謝改善之餘，頭髮、體力及生活質素亦未被犧牲。